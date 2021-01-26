Капитана пассажирского самолета ослепили лазером при посадке в аэропорту Санкт-Петербурга

Пилота садящегося в Пулково пассажирского лайнера ослепили лазером Фото: Александр ГЛУЗ

Экипаж пассажирского самолета был ослеплен неизвестным лазером во время посадки в аэропорту Санкт-Петербурга. Инцидент произошел в понедельник, 25 января 2021 года, в "воздушной гавани" Пулково с самолетом авиакомпании "Руслайн", который следовал по маршруту в Северную столицу из Ханты-Мансийска. Как только капитан судна заметил помеху, то сразу же сообщил об этом диспетчеру аэропорта.

- При заходе на посадку в аэропорт Пулково экипаж воздушного судна авиакомпании Руслайн, следующий по маршруту Ханты-Мансийск - Санкт-Петербург, доложил об ослеплении лазером зеленого цвета, - сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Несмотря на помеху, на безопасность полета это не повлияло и экипаж успешно приземлил самолет на землю.

Как отметили "КП-Петербург" в управлении транспортной полиции сейчас они совместно с прокуратурой проводят проверку, чтобы установить источник лазера.

Напомним, что 22 января самолет "Петербург - Москва" вынужден был срочно вернуться в аэропорту Пулково спустя несколько минут после вылета. Экипаж судна вовремя заметил техническую неисправность и посадил борт, на котором находились 124 пассажира и 4 члена экипажа.

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