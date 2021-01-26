«Чистой воды абсурд»: режиссер Алексей Учитель рассказал о третьем судебном иске против фильма «Цой»

Фильм "Цой" Алексея Учителя вышел в прокат в 2020-м году. Фото: Олег ЗОЛОТО

Наследники Виктора Цоя подали очередной – уже третий по счету – судебный иск против режиссера Алексея Учителя и его киностудии «Рок». Причина все та же: длящаяся вот уже больше года война родственников легендарного рок-музыканта против фильма «Цой», в котором они усматривают «кощунство» и «глумление над памятью» лидера группы «Кино».

Как рассказал «КП-Санкт-Петербург» сам Алексей Учитель, новое разбирательство стало для него неожиданностью.

- До этого Краснопресненский районный суд города Москва уже отклонил два иска наследников Цоя, - отметил режиссер. - А вот третий – зарегистрированный на этот раз в другом суде, Савеловском – внезапно решили принять к рассмотрению.

Отец Виктора Цоя заявил, что фильм не одобряет, но судиться с режиссером не будет. Фото: Олег ЗОЛОТО

Претензии, по словам Учителя, все те же: творческую группу фильма и его лично обвиняют в «искажении» образа Виктора Цоя. Хотя это, констатирует режиссер, попросту невозможно, поскольку сам Цой в нашумевшем фильме появляется только в оригинальной документальной хронике, снятой лично Алексеем Учителем в 1980-х годах. Как бы то ни было, первое судебное заседание назначено на 28 января.

- У меня ощущения от всей этой истории очень простые – в очередной раз на пустом месте создается бредовая ситуация, - констатировал режиссер. – Я понимаю, что каждый человек имеет право на личное мнение, он может что-то не принимать и что-то осуждать. Но запрещать что-то художнику и уж тем более требовать от него каких-то переделок – это, извините, чистой воды абсурд. Тем более что прокат нашего фильма показал, что мы никого не очерняли и ничего не искажали – напротив, преследовали самые благие намерения.

Встречаться и обсуждать сложившуюся ситуацию с сыном Виктора Цоя Александром (именно он, напомним, организовал кампанию за запрет и редактирование фильма – прим.ред.) Алексей Учитель также не планирует.

- Мы достаточно общались и во время написания сценария и во время подготовки к съемкам и во время самих съемок, - констатирует режиссер. – Но у человека выработалась определенная позиция. Это нормально – он имеет право на любое мнение. Но на данный момент это лишь мнение, оно не основано на требованиях закона и не имеет никакого отношения к правосудию.

Главным героем картины стал водитель автобуса, который столкнулся с автомобилем Виктора Цоя на трассе Слока-Талси. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Между тем вторая сторона конфликта обсуждать с «Комсомолкой» детали нового иска отказалась.

- Да, иск действительно подан, - сообщил корреспонденту издания пресс-секретарь Виктора Цоя. – И вместе с тем нам очень хотелось бы оставить этот процесс в зоне ответственности наших адвокатов и не тратить их время на общение с прессой. У каждого свои задачи.

Напомним: фильм «Цой» вызвал большой резонанс еще до выхода в прокат. Причина тому – сюжет, который строится на перевозке гроба с телом музыканта из Риги в Ленинград. «Комсомолка» публиковала отзывы друзей Виктора Цоя о картине – те нашли ее не заслуживающей большого внимания.

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