27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

27 января отмечается День ленинградской Победы. Фото: Олег ЗОЛОТО

27 января в городе на Неве, который в эти дни именуют не Санкт-Петербургом, а Ленинградом, отмечают годовщину полного снятия блокады. У многих горожан в роду есть те, кто пережил осаду или был эвакуирован. Но не меньше историй о тех, кто отдал жизнь в эти страшные 872 блокадных дня.

- 27 января 1944 года для всех жителей нашего города навсегда останется священной датой. Символом торжества добра над злом, света над тьмой, жизни над смертью. Подвиг людей, продержавшихся в огненном кольце почти 900 дней и ночей, не имеет равных в мировой истории. Пройдя сквозь страшные испытания, ценой невероятных потерь защитники и жители блокадного Ленинграда выстояли и победили. Так был спасен один из самых прекрасных городов мира, приговоренный фашистами к разрушению. - говорится в обращении губернатора Александра Беглова.

В нынешнем году из-за пандемии большинство массовых мероприятий было отменено. Тем не менее, пройдут возложения венков на Серафимовском и Пискаревском кладбищах, у монумента на площади Победы. В 12:00 в сквере Ольги Берггольц на набережной Черной речки зажгут «блокадную свечу».

Вечером по одному из городских телеканалов покажут праздничный концерт, а в 21:00 от стен Петропавловской крепости прогремит артиллерийский салют из 30 залпов, с фейерверком.

«Комсомольская правда» поздравляет всех ветеранов, блокадников и жителей города с праздником.

Мы помним!