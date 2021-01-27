Историческая память помогает сохранить духовные и культурные традиции

Президент Группы «Эталон» Геннадий Щербина. Фото предоставлено пресс-службой Группы «Эталон».

Это событие навсегда останется великим для ленинградцев, для России, для всего мира, как навсегда останутся в нашей памяти и 872 дня страшных, нечеловеческих испытаний, через которые прошли жители города.

В этот памятный день мы традиционно вспоминаем ветеранов: воинов-фронтовиков и тружеников тыла, жителей блокадного города - всех, кто защищал Ленинград, кто сражался и работал во имя свободы и независимости Родины. Они жили надеждой, верили в победу и думали о будущих поколениях, ценой жизни сохранили для них культурные ценности и уникальные памятники, поэтому о мужестве и неимоверной стойкости ленинградцев должен знать и помнить каждый. Наш долг - передать память о блокадном Ленинграде нашим детям, внукам, правнукам, только так мы сможем не допустить подобных трагедий и научить новое поколение любить и уважать свою Родину.

В Петербурге много памятных мест, посвященных блокаде и войне, и по возможности мы стараемся их сохранить. В 2013 году Группа «Эталон» установила мемориал в Уткиной Заводи. В дни блокады там проходили бои, в которых погибло много защитников города. В 2016 году на набережной реки Смоленки мы открыли обновленный памятник рабочим завода имени Калинина, основанного в 1869 году, - предприятие играло ключевую роль в оборонной промышленности России. В 2019-м в Приморском районе при нашей поддержке открылся памятник авиаторам.

Мы серьезно относимся к историческому наследию в нашем городе, потому что нельзя забыть того, что было в Ленинграде. Память нужно хранить, будь то память об истории места, память о заводе, который помогал двигаться к Победе. Именно она служит основой духовной и культурной преемственности поколений.