В День снятия блокады петербуржцы возложили цветы у мемориала защитникам Ленинграда

На площади Победы состоялась церемония возложения цветов мемориалу защитникам Ленинграда Фото: Артем КИЛЬКИН

Санкт-Петербург в среду, 27 января 2021 года, отмечается 77-ю годовщину Ленинградской Победы - День полного освобождения города от фашистской блокады. В честь этого целый день в Северной столице проходят торжественные-траурные церемонии. Утром члены правительства, депутаты, ветераны и просто петербуржцы собрались у подножия мемориала защитникам Ленинграда на площади Победы.

На торжественной церемонии традиционно присутствовали военные Фото: Артем КИЛЬКИН

Всем желающим раздавали памятные ленты Фото: Артем КИЛЬКИН

- Подвиг людей, продержавшихся в огненном кольце почти 900 дней и ночей, не имеет равных в мировой истории. Пройдя сквозь страшные испытания, ценой невероятных потерь защитники и жители блокадного Ленинграда выстояли и победили. Так был спасен один из самых прекрасных городов мира, приговоренный фашистами к разрушению, - поздравили ранее горожан губернатор Александр Беглов и председатель ЗакСа Вячеслав Макаров.

Первыми цветы возложили военные Фото: Артем КИЛЬКИН

На площади Победы собрались десятки людей. Волонтеры раздавали памятные ленточки желто-оливкового цвета. Кстати, именно в эти цвета вечером окрасится Дворцовый мост.

Почтить память героев пришли ветераны и блокадники Фото: Артем КИЛЬКИН

А также молодое поколение петербуржцев Фото: Артем КИЛЬКИН

Первыми честь героям Ленинграда отдали военные, возложив венки. Следом за ними к монументу проследовали члены правительства, среды которых присутствовал депутат Госдумы Виталий Милонов.

Среди участников церемонии - депутат Госдумы Милонов Фото: Артем КИЛЬКИН

Также цветы сегодня возложили на Серафимовском кладбище, у Триумфальной Арки Победы в Красном Селе, на Смоленском мемориальном кладбище и других местах, связанных с блокадной историей города. В 21:00 часов будет дан праздничный салют.