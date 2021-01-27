В Смольном объяснили, почему новогоднюю елку с Дворцовой убрали на неделю раньше срока

Елку на Дворцовой планировали начать разбирать в конце января. Фото: Олег ЗОЛОТО

На носу февраль, новогодняя суета в Петербурге давно прошла. Однако главный символ праздника, новогодняя ель на Дворцовой площади, радовал горожан почти до конца января. Изначально убрать деревце должны были еще 15 числа, однако живая ель так понравилась петербуржцам, что ее решили оставить на более долгий срок. Такое поручение дал губернатор Петербурга. О том, что ель простоит на Дворцовой до самого конца января ранее сообщал и Комитет по печати. Впрочем, точных чисел не называлось. Однако до последнего дня месяца она все же не продержалась: в прошедшее воскресенье, 24 января, с нее начали снимать украшения. А в понедельник с площади увезли и саму елку. Некоторые горожане возмущались по этому поводу в соцсети, ведь до конца января оставалась целая неделя. И кто-то так и не успел увидеть красавицу и сделать с ней фото.

– Эх, хотели мы на елку съездить посмотреть, да не получилось. Будем ждать следующего года, – писал в соцсети петербуржец Артем.

– Может быть, она уже высохла? – предполагали другие.

Демонтаж начали вечером 23 января. Фото: vk.com/spb_today

«КП-Петербург» выяснила, почему в городе приняли решение убрать елку раньше. Как рассказали в Центре оформления и рекламы, который и занимался украшением города к празднику, демонтировать ель решили перед Днем полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. К значимой дате в городе было предусмотрено другое украшений главных улиц, набережных и площадей.

– На Дворцовой площади было запланировано размещение декоративных композиций на опорах освещения с символикой праздника. Наличие новогодней елки не вписывается в концепцию ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и могло вызвать противоречивые отзывы. Поэтому были начаты работы по демонтажу новогодней декоративной композиции, – отметили в Городском центре оформления и рекламы.

Живая елка на Дворцовой простояла почти месяц. Фото: Артем КИЛЬКИН

Кстати, из ствола новогодней елки решено сделать сувениры для социальных учреждений. Уже известно, что это будут в том числе часы – древесина пойдет на циферблат. Пока к изготовлению не приступили: ствол нужно подсушить. Обсуждать эскизы и планы выпуска сувениров планируют не раньше 10 февраля.