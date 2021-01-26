«Упала в деннике»: волонтеры спасли старую лошадь с больными суставами на конюшне в Ленобласти

Коняшку пришлось поднимать на веревках. Фото: vk.com/koshkispas

У работников конюшни во Всеволожском районе Ленобласти утро 26 января выдалось тревожным. Несчастье приключилось с белоснежной лошадкой 20 лет отроду, которая упала в своем деннике и из-за больных суставов не могла подняться. Обессилевшее животное смотрело на людей грустными глазами и отчаянно пыталось встать на ноги. Как ни старались конюхи помочь бедному копытному, ничего не выходило.

Ветеринар, который мгновенно подоспел на помощь несчастной лошади, тоже не мог ничего сделать. И тогда хозяйка конюшни обратилась к волонтерам отряда «Кошкиспас».

Встать самостоятельно у лошади никак не получалось. Фото: vk.com/koshkispas

- Лежать долго лошадкам противопоказано из-за особенностей организма. Кончиться все это может крайне плохо, - поясняют спасатели, вмиг прибывшие на помощь животному.

Операция по спасению лошади стала для волонтеров серьезным испытанием, ведь раньше им не доводилось выручать из беды таких крупных животных. Поэтому нужно было подключить смекалку и проявить чудеса изобретательности. Тогда спасатели решили завести под коняшку веревки, зацепить их за балки на потолке и совместными усилиями поднять измученную лошадь. Весь процесс занял около двух часов.

Уколы и растирания помогли животному почувствовать себя лучше. Фото: vk.com/koshkispas

- Коняшка оказалась смирная, не сопротивлялась, хотя мы все равно соблюдали технику безопасности, - рассказывает волонтер отряда «Кошкиспас» Татьяна Скородумова. – Сами представьте: животное массивное, пытается временами подняться самостоятельно, ногами перебирает, а копыта же – огого! Плюс ко всему - пространство ограниченное, и потому внимательно смотрели, чтобы не зажало никого и никто копытом не получил случайно.

После того, как лошадке удалось встать на ноги, волонтеры сразу же заменили веревки на широкие ленты старых пожарных рукавов. Ну а после прийти в себя животному помогли усиленные растирания, уколы, сено и морковка.

- В общем, все обошлось: лошадке лучше, а мы получили новый опыт, - отмечают волонтеры.