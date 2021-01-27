"Спасибо, герои": Легенда "Зенита" Вячеслав Малафеев вылечился от коронавируса

Вячеслав Малафеев вылечился от коронавируса / Фото:instagram.com/s.malafeev/

Легендарный игрок ФК "Зенит" Вячеслав Малафеев смог побороть коронавирус. В среду, 27 января 2021 года, спортсмена выписали из больницы Санкт-Петербурга, где он находился с 19 января. Первую фотографию после инфекционного стационара в социальной сети опубликовал его брат Сергей.

- С возвращением домой, - поздравил Сергей Вячеслава.

Малафеев попал в больницу в тяжелом состоянии. Изначально легкие были поражены на 36 процентов, держала температура под 38 градусов. Через четыре дня после второго УЗИ оказалось, что поражение увеличилось до 50-75 процентов.

- Больше всего врачи опасались тромбоза. Но, к счастью, осложнений нет. Персонал очень внимательный и квалифицированный, - рассказал Вячеслав.

Малафеев поблагодарил врачей, назвав их настоящими героями / Фото: instagram.com/malafeev16ru

Сам бывший "зенитовец" горячо поблагодарил врачей и весь медицинский персонал за спасение, назвав их героями.

Отметим, что Малафеева выписали домой после очередного отрицательного теста на коронавирус. Однако несмотря на это, спортсмена впереди ждет еще долгий курс восстановления от инфекции.

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