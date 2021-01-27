В Волхове открыли центр лыжного спорта «Двугорье»

Глава администрации Волховского района Алексей Брицун и директор Волховского филиала АО «Апатит» Алексей Иконников - в момент открытия лыжной базы. Фото: Тимур Румянцев.

Теперь в Ленинградской области появилось еще одно место, где можно приобщиться к активному отдыху и, главное, провести время с пользой на свежем воздухе всей семьей.

РОЖДЕНИЕ БАЗЫ «ДВУГОРЬЕ»

Январь в новом, 2021-м на северо-западе европейской части страны выдался морозным и снежным в отличие от года прошлого. Дело в том, что здание лыжного центра было построено и передано городу еще в прошлом году, но зима выдалась теплой и совершенно бесснежной, а потому и условий для занятий лыжами не было абсолютно.

В 2020-м компания «ФосАгро» дополнительно инвестировала в благоустройство территории нового спортивного комплекса. Были проведены асфальтирование дороги до лыжной базы, установка ограждения и оборудования автопарковки для гостей. К слову, название «Двугорье» выбрали сами волховчане путем голосования в социальных сетях.

ВОЛХОВ ВСТАЛ НА ЛЫЖИ

Открытие нового спортивного объекта стало долгожданным событием не только для лыжников, но и для всех любителей зимних активностей. Такой подарок городу не остался без внимания, и в церемонии торжественного открытия центра лыжного спорта приняли участие заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов, заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов, председатель комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области Дмитрий Иванов, глава администрации Волховского района Алексей Брицун, директор Волховского филиала АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») Алексей Иконников.

- Очень важно, что на территории Волховского района возрождается лыжный спорт, - отметил Николай Емельянов. - Благодаря социально ориентированной компании «ФосАгро» у наших спортсменов появилась хорошая база для тренировок. Без сомнения, этот спортивный центр станет местом притяжения волховчан и поможет в подготовке будущих чемпионов лыжного спорта!

В этот день свое видеообращение участникам церемонии открытия и всем волховчанам направила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), трехкратная чемпионка Олимпийских игр Елена Вяльбе. Она поздравила волховчан с открытием лыжного центра. Елена Валерьевна напомнила, что у компании «ФосАгро» уже есть опыт в создании подобных спортивных объектов. Лыжный центр, созданный в Кировске Мурманской области, принимает традиционно две гонки соревновательного календаря ФЛГР - первую и завершающую сезон «Хибинской весны». Лыжная база открыла свои двери не только для профессиональных спортсменов, сюда можно приехать, чтобы покататься на лыжах всей семьей. В перспективу смотрит и Дмитрий Ялов, который на церемонии открытия отметил, что Волхов получил функциональный современный лыжный центр с огромной классной трассой. Председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности надеется, что в будущем здесь появится система искусственного оснежения, что позволит продлить сезон и проводить массу спортивных соревнований.

В честь открытия нового центра лыжного спорта был организован забег, в котором приняли участие профессиональные спортсмены, ветераны, любители и юные лыжники из Волхова, Сясьстроя и Новой Ладоги.

- Спасибо руководству компании и города за такой подарок, теперь есть где провести хорошие соревнования, есть где встретиться ветеранам! - поделился эмоциями ветеран лыжного спорта, двенадцатикратный чемпион Ленинграда, двукратный чемпион СССР, чемпион Европы 1974 года волховчанин Сергей Крайнов.

До старта осталась одна минута. Фото: Тимур Румянцев.

ПОЛЕВАЯ КУХНЯ И КЕРЛИНГ ЧАЙНИКАМИ

Юные и взрослые участники праздника не только с удовольствием померились силами на лыжной трассе, но и испытали себя в таких экзотических дисциплинах, как керлинг чайниками, бой на подушках, бег в сапогах, скачки на надувных лошадях, зимний волейбол.

- Мы с удовольствием приехали на открытие базы и приняли участие в любительском забеге, - рассказывает волховчанка Юлия Якушева. - Трасса, на мой взгляд, отличная, кататься было здорово, а сам праздник был организован на высшем уровне!

Зимние забавы для юных волховчан. Фото: Тимур Румянцев.

Праздничное настроение дарили народный ансамбль танца «Русь» ДК «Железнодорожник» и шоу-группа «Жили-были», а сотрудники ООО «Корпоративное питание» (дочернее предприятие компании «ФосАгро») развернули полевую кухню и накормили всех горячей кашей, пирожками и чаем.

- Мы обещали построить объект и сдержали слово. Я уверен, что новая лыжная база, о которой давно просили жители Волхова, будет востребована. Лыжный центр - это не только здание, в первую очередь это лыжня, лыжная трасса. Чтобы обеспечить высокое качество, мы передали городу еще один подарок - снегоход и необходимое к нему оборудование, - подытожил директор ВФ АО «Апатит» (филиал «ФосАгро») Алексей Иконников.

Снегоход - еще один подарок от «ФосАгро». Фото: Тимур Румянцев.

КСТАТИ

Общий объем инвестиций компании в создание в Волхове центра лыжного спорта превысил 26 миллионов рублей. Лыжная база в стиле альпийского шале в левобережном Волхове на улице 8-го Марта создана с соблюдением принципов безбарьерной среды, доступности для инвалидов и маломобильных групп граждан. В новом двухэтажном здании площадью триста квадратных метров предусмотрели все для удобства любителей зимнего спорта: здесь есть раздевалки, помещение для проката лыж, небольшое кафе, медпункт, туалеты, котельная, комментаторская кабина с панорамным видом на трассу и эргономичная мебель.