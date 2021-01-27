Врач и пациент пострадали в жестком ДТП легковушки и «скорой» в Санкт-Петербурге

"Скорая" перевернулась в жестком ДТП в Санкт-Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

Врач и пациент получили травмы в серьезном ДТП с участием «скорой», которая проезжала перекресток Большого Сампсониевского проспекта и Кантемировской улицы в Санкт-Петербурге. В бок служебной машины, которая к слову, включила спецсигналы, врезался «Рено Логан». В результате столкновения «скорая» опрокинулась.

- «Логан» стоит без морды, а «скорая» лежит на боку. В ней были врачи и пациент, - рассказал очевидец аварии в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте», приложив ряд фотографий с места.

Травмы получили врач и пациент. Фото: vk.com/spb_today

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе станции скорой помощи, в ДТП попала машина частной неотложки.

- Наши бригады забрали из автомобиля пациента и одного пострадавшего сотрудника неотложки. Оба получили травмы средней тяжести, - добавили в станции «скорой».

О здоровье водителя «Логана» не сообщается. Аварией занимаются сотрудники ГИБДД.