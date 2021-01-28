Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 28 января 2021 года: Запись на вакцину через виртуальные колл-центры и детали будущего смягчения ограничений

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 28 января 2021 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» собрала все последние и актуальные новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 28 января 2021 года. За минувшие сутки в Северной столице обнаружили инфекцию еще у 1813 человек. Количество выздоровевших от COVID-19 выросло в 2 раза за неделю, эпидситуация продолжает улучшаться. Вдобавок в Смольном зафиксировали рекорд по суточному числу сделанных прививок - их впервые больше 5 тысяч.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге врачи выявили COVID-19 у 325 032 человек. Умерли от инфекции 9502 горожан (+70 за сутки), а выздоровели 217 888 (+5795), - передают последние данные в Оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

В городских поликлиниках появятся виртуальные колл-центры для удобной записи на прививку от коронавируса. С помощью этого доступность медучреждений по телефону вырастет вдвое. Услуга будет доступна с 1 февраля 2021 года. Список всех номеров можно найти по ссылке на сайте Комздрава.

Источники «КП» в Смольном не скрывают, что администрация вот-вот выпустит постановление о смягчении ограничений в городе. Окончательный вариант документа сейчас дорабатывается. Есть два сценария – хороший и очень хороший. И если первый предполагает отмену вообще всех запретов, то второй оставляет «комендантский час» для увеселительных заведений и «урезанную» рассадку в залах культурных организаций.

В Ленобласти ситуация по пандемии все еще стабильная. Но власти 47 региона попросили Минздрав увеличить поставки вакцины от инфекции. За прошлый день в Ленобласти заболели 222 человек (29 818 всего). Выздоровели 26 847 (+182) жителей региона, а умерло 386 (+7).