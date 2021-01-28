Что происходит в «Зените»: последние новости на 28 января 2021 года

"КП" рассказывает, что происходит в "Зените" на 28 января 2021 года. Фото: ФК "Зенит"

«Зенит» завершил первый тренировочный сбор в Дубае в рамках подготовки к возобновлению чемпионата России. Сине-бело-голубые после ряда восстановительных тренировок сыграли последний товарищеский матч с «Уралом». Встреча была достаточно необычной – состояла из трех таймов, чтобы все футболисты смогли получить практику и проявить себя. Матч в итоге закончился волевой победой зенитовцев со счетом 3:2. Голами отметились только легионеры: Малком, Азмун и Вендел.

- Победа далась тяжело – это сборы, это тяжелый, хороший соперник. Есть пища для размышлений, потому что создали много хороших моментов. Мы рады, что у нас была возможность, хоть и не совсем в обычном формате и не так просто, провести хороший спарринг. На два полноценных состава у нас элементарно не хватает игроков. А такой формат позволяет сыграть столько, сколько мы считаем нужным на данном отрезке, - рассказал Сергей Семак в интервью пресс-службе петербургского клуба.

"Зенит" выиграл все товарищеские матчи на первом сборе. Лучшим бомбардиром стал Мостовой с тремя голами. Фото: ФК "Зенит"

К сожалению, неприятное повреждение после игры с «Уралом» получил нападающий Сердар Азмун. Он является, по сути, единственным забивным форвардом помимо Артема Дзюбы, который пока что лечится от коронавируса. Роман Емельянов, полузащитник «Урала», пошел в жесткий стык с иранцем, за что получил желтую карточку.

- Надеемся, что сложной травмы и перелома удастся избежать. Сейчас понятно, что это связка голеностопного сустава. Насколько серьезное повреждение, сможем сказать в ближайшие дни, - сетует Семак.

Дзюба продолжает восстанавливаться от коронавируса, пока его партнеры вовсю набирают форму в Дубае. Фото: ФК "Зенит"

Кроме Азмуна на сборе так и не сыграл Ярослав Ракицкий, пока что он поправляет здоровье. Второй сбор «Зенита» начнется с 31 января все в том же Дубае. Расписание игр появится позднее. Сейчас футболисты получили трехдневный выходной, кто-то уже решил лететь домой.