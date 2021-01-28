Дарим детям радость: вторая игрушка – за 1 рубль в интернет-магазине «Галамарте»! Фото предоставлено пресс-службой BY.

Чудеса в «Галамарте» случаются не только под Новый год, а регулярно. Например, приобрести любую вторую игрушку всего за 1 рубль – чем не чудо? При этом, что особенно замечательно, идти никуда не надо: акция действует в интернет-магазине «Галамарт», так что спокойно, без спешки и нервов, заказываем игрушки на сайте, а курьер привезет товар прямо к дверям квартиры. Акция действует с 28 января по 1 февраля 2021 года.

Доставку от «Галамарта» уже оценили покупатели по всей стране. В самом деле, когда нет времени или просто желания идти в магазин, она, ох, как выручает (а как она выручала во времена всеобщего локдауна!). Ведь тем самым экономится самый ценный наш ресурс – время: никаких толп, очередей, поисков нужного товара на полках. Все максимально быстро, четко и удобно – и вот, товары для дома уже у вас на пороге (и да – никаких тяжелых сумок таскать тоже не надо).

А сейчас к главному. Какие именно здесь есть игрушки? Да практически любые – для детей самых разных возрастов. Для самых маленьких – неваляшки, матрешки, волчки, каталки, музыкальные инструменты, игрушки для купаний. И огромный ассортимент для тех, кто постарше! Если ребенок обожает рисовать, лепить, что-то создавать – к вашим услугам раздел «Творчество», а в нем – 3D-ручки, аппликации, тесто для лепки, легкий пластилин с повышенной пластичностью, наборы для грима и многое другое.

Фото предоставлено пресс-службой BY.

Для развития логики и способности находить разные пути решения задач – увлекательные конструкторы: из серии «Робототехника» и другие - например, в виде робота с сенсорными датчиками. Вот, что действительно способно пробудить интерес к технике!

Фото предоставлено пресс-службой BY.

И куда же без радиоуправляемых игрушек: выбор вертолетов, роботов-динозавров, квадрокоптеров тоже впечатляет. А также суперпроходимый транспорт: «Ежкин бурелом», «Кощеева колесница», «Богатырский быстроход» или «Огнеход Горыныча». Стильные, мощные, эффектные – идеальный подарок и настоящий хит «Галамарта» (к слову, пап от таких машин тоже не оторвать).

Фото предоставлено пресс-службой BY.

Также в ассортименте вы найдете мягкие игрушки, куклы, книги, настольные игры, пазлы и море других вещей – очень важных и нужных детям. Выбирайте: сказочно быстрая доставка уже заряжена!

СПРАВКА

Акция «Второй товар за 1 рубль по группе «Товары для детей» действует с 28.01.2021 по 01.02.2021 г. в интернет-магазине «Галамарт». Подробности на официальном сайте.