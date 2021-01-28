"Такие случаи недопустимы": Омбудсмен Петербурга оценил работу полиции на незаконном митинге 23 января

Уполномоченный по правам человека в Петербурге дал оценку действиям силовиков на незаконном митинге 23 января Фото: Артем КИЛЬКИН

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов дал оценку действиям силовиков на несанкционированном митинге, прошедшем 23 января 2021 года. Обмудсмен рассказал, что после акции к нему поступило более 30 обращений с жалобами на правоохранителей: применение насилия, воспрепятствование законной деятельности журналистов и необоснованное задержание людей.

- Александр Шишлов назвал неприемлемой ситуацию с воспрепятствованием законной профессиональной деятельности представителей СМИ и подчеркнул, что это нарушает не только их права, но и права граждан на получение информации, - говорится на портале омбудсмена.

Шилову поступают жалобы от граждан на незаконное задержание и применение насилия Фото: Артем КИЛЬКИН

Также Шишлов прокомментировал инцидент с Маргаритой Юдиной, которую пнул ногой в живот сотрудник ОМОНа. Омбудсмен проанализировал видео и заявил, что на нем женщина не совершает никаких правонарушений и не препятствует каким-либо законным требованием полиции.

- Хорошо, что сотрудник и его руководители, понимая неправомерность совершенных действий, принесли извинения. Но это не снимает вопроса о возбуждении уголовного дела. Здесь речь идет о явном превышении должностных полномочий, – считает Александр Шишлов.

Какое наказание понесет полицейский - это вопрос суда, считает Шишлов. Он добавил, что такие случаи недопустимы и нужно сделать все, чтобы они не повторялись.

Горожане жалуются, что их долго держали в автозаках без туалета Фото: Артем КИЛЬКИН

- Закон должен соблюдаться со всех сторон, - добавил уполномоченный по правам человека.

Кроме Юдиной после субботней акции к Шишлову обратились еще 23 человека, 15 из них госпитализированы. Омбудсмен уже отправил запрос в МВД Петербурга о о количестве поступивших из медицинских учреждений сообщений о пострадавших гражданах и сотрудниках органов внутренних дел, назначенных проверок и их результатах.

Также Шишлов занимается жалобами на необоснованные задержания людей, которые заявляют, что не участвовали в акции. Кроме того, петербуржцы заявляют, что их держали по 4 часа в условиях без туалета.

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