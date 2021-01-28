Маткапитал в Санкт-Петербурге можно будет потратить на реконструкцию садового дома

В Петербурге расширили возможности регионального маткапитала. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Петербурге собираются расширить возможности регионального материнского капитала. Теперь его можно будет потратить и на реконструкцию садового дома. Такую инициативу поддержали петербургские парламентарии в первом чтении на заседании ЗакСобрания 27 января.

– Дачный отдых – одна из самых распространенных форм досуга и оздоровления в Петербурге и Ленинградской области. Детям очень важно выезжать на природу, дышать свежим воздухом. Мы уже дали возможность направлять средства материнского капитала на покупку садовых участков и строительство дачных домиков. Логично разрешить и улучшать условия загородного отдыха, – отметил спикер ЗакСобрания Вячеслав Макаров.

Конечно, это будет большим подспорьем для тех, у кого уже есть дачи и где как раз требуется ремонт дома. Кстати, за последнее время для многих петербуржцев с детьми этот вопрос был особенно актуален. Как отмечают депутаты, количество обращений от семей, которые хотели бы потратить эти средства на реконструкцию садового дома, сильно возросло в связи с пандемией. Логично, ведь многие жители Петербурга предпочли в период самоизоляции проводить время с детьми за городом.

Количество обращений от семей, которые хотели бы потратить эти средства на реконструкцию садового дома, сильно возросло в связи с пандемией. Фото: Артем КИЛЬКИН

К слову, позвать на ремонтные работы соседа дядю Ваню, конечно, будет нельзя. Чтобы направить средства на реконструкцию дома – нужно будет предоставить целый перечень документов. Среди них – заключенный договор с официальными работниками, акты принятых работ. Кроме того, специальная комиссия может приехать и проверить выполненный ремонт на даче.

Рассмотреть новый законопроект петербургские депутаты планируют оперативно. И рассчитывают, что уже весной, прямо к дачному сезону, документ будет принят.

Напомним, что региональный маткапитал (вдобавок к федеральному) петербургские семьи получают после рождения третьего или последующего ребенка. Ежегодно сумма выплаты из городского бюджета индексируется и сегодня составляет уже более 160 тысяч рублей.

НА ЗАМЕТКУ

На что еще можно направить материнский капитал в Петербурге:

- улучшение жилищных условий

- приобретение земельного участка для ведения садоводства для собственных нужд или строительства садового дома

- образование для ребенка

- получение высокотехнологичной медицинской помощи

- медицинскую реабилитацию

- путевки для ребенка с родителями на санаторно-курортное лечение или оздоровительный отдых

- покупка пассажирского автомобиля

- приобретение товаров и услуг для социальной адаптации детей-инвалидов

А ЧТО ЕЩЕ?

Борьба с незаконными свалками

Одной из острых проблем для Петербурга остаются несанкционированные свалки. Например, только в Кировском районе до конца мая должны ликвидировать десять таких незаконных мест с отходами. Самое большое из них находится у реки Екатерингофки: там нашли почти 2 тысячи кубометров мусора, включая лом и железобетон. Известна местным жителям и свалка в устье реки Красненькой, где скопились кучи строительных отходов: по этому факту уже возбуждено уголовное дело. Конечно, устранение несанкционированных свалок сказывается и на городском бюджете: только на ликвидацию этих десяти в одном районе из бюджета выделят 7,8 миллионов рублей.

Депутаты Петербурга считают, что незаконные свалки строительных отходов появляются из-за пробелов в законодательстве. В связи с этим городской парламент подготовил обращение к председателю Правительства Михаилу Мишустину. Документ приняли во втором чтении.

– Такие ситуации стали возможны в том числе и из-за правового несовершенства – до сих пор не определены четкие порядки выдачи разрешений на перевозку строительного мусора или мусора, который образовался в результате монтажных работ. Поэтому мы обращаемся к федеральному правительству, чтобы как можно скорее соответствующие документы были приняты и доведены до региона, – рассказал председатель комитета по законодательству ЗакСа, депутат Денис Четырбок.

Речь в документе идет об особенностях градостроительной деятельности на территориях субъектов России – и в частности, о выдаче разрешений на перемещение отходов строительства, в том числе грунтов, сноса зданий и сооружений.

КСТАТИ

Такси станет доступнее для людей с инвалидностью

Петербургское такси хотят сделать доступнее для людей с инвалидностью. В частности, обеспечить для них право на бесплатный провоз инвалидной коляски и собаки-поводыря или собаки-помощника. Такую инициативу выдвинул губернатор Петербурга, а депутаты ЗакСа на прошедшем заседании приняли ее в первом чтении. На такси также должны будут размещены специальные обозначения, в том числе шрифтом Брайля.