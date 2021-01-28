Семью Маргариты Юдиной, пострадавшей на митинге, проверят органы опеки

Маргарита Юдина приехала в Петербург на несогласованную акцию протеста Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области продолжают разбираться в истории 54-летней Маргариты Юдиной, которая пострадала во время незаконного митинга 23 января в Петербурге. Женщина приехала в Северную столицу из Луги, чтобы поучаствовать в несанкционированной акции протеста. Во время задержания одного из митингующих Юдина вышла на встречу к трем полицейским, которые вели человека, и крикнули им: «Куда вы его ведете?». Один из силовиков пнул ее в живот, после чего женщина попала в больницу.

К Маргарите в больницу приходило несколько полицейских, чтобы принести извинения. Первым к ней зашел начальник Управления организации общественного порядка ГУ МВД по Петербурге и Ленобласти Сергей Музыка, который пояснил, что случившееся – не их методы и с подчиненным он разберется. Потом пришел и сам подчиненный, который подарил Юдиной цветы. Маргарита и тому и другому заявила, что все понимает и прощает полицию. Но после выписки из больницы она изменила свое мнение и решила обратиться в Следственный комитет. Позже ее юристы из "Команды 29" заявили, что женщине стало хуже и ее вновь госпитализировали в больницу.

Маргрита Юдина живет в Луге Фото: Команда 29

Адвокаты теперь отгораживают Маргариту от прессы, поэтому выяснить у нее, что она думает по поводу случившегося, нет возможности. По словам юристов, она чувствует себя плохо. Сейчас в этой истории разбирается прокуратура и полиция.

Тем временем, в администрации Лужского района заявляют, что Маргарита Юдина им известна давно.

- Это лужская семья, у Юдиной трое детей – два сына: 25, 20 лет и дочка - 15 лет, - пояснили «КП» в администрации района. - Был период, они были взяты на контроль в органах опеки и попечительства. Юдину хотели ограничить в правах за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, но она уехала жить в Германию. Потом вернулась на нашу территорию, обратилась в больницу. Мы ее заново поставили на учет к себе, среднему сыну было 17 лет, у него заболевание. Мама приняла решение об обучении детей в дистанционном режиме. На опекунские советы она не приходила. Мы посещали ранее маму на нейтральной территории, она сказала, что у нее все в порядке. Домой к себе она опеку не пускала.

Сейчас администрация района решила вновь прояснить ситуацию с детьми. Глава администрации Юрий Намлиев заявил, что они обязаны проверить условия содержания 15-летней девочки. Также они хотят выяснить, намерены ли старшие дети встать на воинский учет, ведь после возвращения из Германии они этого не сделали. При этом Намлиев уточнил, что дочка не обучалась в их учреждениях, старшие сыновья за помощью не обращались.

Маргарита Юдина пострадала во время незаконного митинга Фото: Команда 29

Более подробно свою позицию Намлиев не пояснил. В его приемной заявили, что "он сказал все, что хотел".

Адвокаты Юдиной считают, что обязательная служба в армии для всех – способ давления.

- Никто из администрации Лужского района Ленобласти не связывался ни с Маргаритой Юдиной, ни с ее детьми, при этом глава района, будучи непогруженным в ситуацию, дает комментарии СМИ, что можно оценивать как давление на семью Юдиной, - приводится на сайте "Команды 29" цитата адвоката Евгения Смирнова. - Также напомню, что с адвокатами отказались общаться сотрудники прокуратуры и органов опеки. Что касается потенциального призыва в армию, двадцатилетний сын Маргариты является инвалидом с детства.

По поводу 25-летнего сына Юдиной адвокаты ничего не пояснили. Пояснить свою позицию более подробно юрист "Команды 29" Валерия отказалась, сославшись на загруженность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Меня залили газом, я ничего не видел»: Полицейский извинился и подарил цветы женщине, которую пнул на незаконном митинге

Маргарита Юдина сказала, что не держит зла и отправила парня служить дальше «с богом» (подробности)