Устала бороться с системой: Как живет вдова экс-солиста группы «Ласковый май», умершего от онкологии

На момент смерти Александру Прико было 47 лет. Фото: Соцсети

2 февраля исполнится ровно пять месяцев, как не стало Александра Прико – талантливого музыканта, экс-солиста культовой группы «Ласковый май» и основателя группы «Мама». «Комсомолка» подробно рассказывала о его нелегком пути – от ухода из группы до борьбы с онкологией. Борьбы, к несчастью, безуспешной: в сентябре прошлого года Александр скончался в реанимации Покровской больницы от дыхательной недостаточности на фоне рака легкого и заражения коронавирусом.

Напомним, вдова музыканта Елена рассказывала «Комсомолке», что будет принимать меры по отношению к больнице. По ее словам, Александра лечили неправильно – в частности, медики пытались бороться с развившейся у музыканта пневмонией и упустили время, за которое в его организме развилась смертельная раковая опухоль. Прико так и не направили в онкологический диспансер и не поставили ему точный диагноз при жизни. Однако, признается Елена, все попытки добиться правды о его последних днях, которые она предпринимала на протяжении последних нескольких месяцев, пока что ни к чему не привели.

Александр Прико воспитывался в одном детском доме с Юрием Шатуновым и входил в первый, оригинальный состав группы группы «Ласковый май». Фото: Соцсети

- Медицинский юрист порекомендовал мне затребовать у больницы протоколы вскрытия Саши, - рассказала Елена корреспонденту «КП-Санкт-Петербург». – А у страховых компаний - результат проверок адекватности лечения. Но мне отказали – сослались на то, что я не являлась его «официальной» женой. А кровных родственников у него практически не осталось. Единственный выход – писать сыну от первого брака в Тагил. Но я не знаю, стоит ли вообще это делать.

Судиться с больницей Елена, по ее словам, тоже не планирует: измотанная женщина устала идти против системы и не верит, что ей удастся чего-то этим добиться.

Как бы то ни было, сейчас, по истечении пяти месяцев, супруга Александра Прико все еще пытается примириться с трагедией – слишком тяжелым оказался удар. Каждые две недели она приходит на одинокую могилу музыканта на Южное кладбище, на седьмой зеленый участок. Елена потратила последние оставшиеся с похорон 100 000 рублей, сделала бетонную отмостку, чтобы весной, когда польют дожди, не осыпался грунт, поставила столик и лавочку. Несмотря на то, что в свое время группа «Мама» собирали стадионы и на равных конкурировала с «Ласковым маем», гостей на могиле Александра мало: кроме Елены там в конце осени побывали лишь несколько поклонников.

Александра Прико похоронили на Южном кладбище в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Теперь нужно решить вопрос с памятником, - рассказывает Елена. – Я хотела поставить Саше большой памятник, хороший – его скульптуру в полный рост. Даже примерно уже представляю, как она могла бы выглядеть.

Но все упирается в деньги: такая сложная работа, продолжает наша собеседница, стоит от 500 000 рублей. Сумма, прямо скажем, неподъемная, даже несмотря на то, что сама Елена работает и старается не опускать руки. Никаких «звездных сбережений» у нее не осталось: после распада группы «Мама» Александр Прико работал простым слесарем-сантехником на Обуховском заводе, хотя и не оставлял надежд вернуться на большую сцену.

- Я не жалуюсь, - признается вдова музыканта. – И не прошу помощи. Я просто до сих пор не могу поверить, что все так случилось: так стремительно и несправедливо.

При жизни Александр Прико собирал стадионы, но проститься с ним пришли только родные и близкие. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

От бывших коллег Александра вестей тоже нет. Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин, помогавший с лечением и похоронами, больше не выходит с Еленой на связь. А нынешний солист группы Юрий Шатунов, который воспитывался с Александром Прико в одном детском доме, так ни разу и не связался ни с ним самим, когда он еще был жив, ни с его вдовой.

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