«Дико слышать такое»: Главный раввин Петербурга подаст заявление на профессора вуза, отрицавшего Холокост

Отрицание Холокоста может стать уголовным делом. Фото: Олег ЗОЛОТО

Новое развитие получил скандал об отрицании Холокоста, которым «прославился» профессор двух петербургских вузов Владимир Матвеев. Выступая на онлайн-семинаре перед педагогами из Ленобласти, он заявил, что никакого холокоста просто не было. При этом сам вебинар назывался «Подготовка уроков памяти жертв Холокоста и воинов Красной Армии, освободителей Аушвица».

Происходящее возмутило не только общественность, но и еврейскую общину Петербурга, глава которой пообещал пойти в прокуратуру.

- Отрицание Холокоста в России - уголовное преступление, подпадающее под статью о реабилитации нацизма. Мы подаем заявление в прокуратуру. Надеемся, что инцидент будет тщательно расследован и виновный понесет заслуженное наказание, - заявил Главный раввин Петербурга. - Также мы обратились в администрацию губернатора и в Комитет по образованию Ленобласти с просьбой разобраться в обстоятельствах произошедшего и не допустить повторения подобных ситуаций в будущем.

Владимр Матвеев считает, что газовых камер не существовало, а шесть миллионов убитых евреев - миф. Фото: СОЦСЕТИ

Согласен с ним и председатель еврейской общины Петербурга.

- Каждый человек вправе высказывать в частном порядке любые мнения. Например, о том, что земля плоская. Но заявление, что «Холокост является мифом», было сделано на площадке образовательного учреждения, призванного формировать у педагогов представление о том, как преподавать ту или иную тему подрастающему поколению. Моя мама потеряла в Холокосте братьев. Мне дико слышать о том, что «Холокоста не было». Высказывания Матвеева - это звено в цепочке действий по переписыванию истории, по искажению событий Второй мировой войны, - заявил Марк Грубарг.

Отметим, что сразу после скандального семинара власти Ленобласти дистанцировались от слов Матвеева и заявили, что он высказал частное мнение, а проверять его доклад перед выступлением никто не стал.

- Ленинградский институт развития образования не использует практику предварительного цензурирования выступлений, опираясь на образование, квалификацию и опыт педагогической работы спикеров, - сообщила пресс-служба областного правительства.

Позднее два петербургских вуза, Государственный экономический университет (СПбГЭУ) и Северо-Западный институт управления - филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) начали проверку слов своего преподавателя. А в РАНХиГС уже пообещали уволить Матвеева.

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