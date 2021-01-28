Данила Козловский показал первые кадры из фильма «Чернобыль»

«Чернобыль» - первый масштабный российский фильм, посвященный событиям в Припяти. Фото: «Централ Партнершип»

В сети появился долгожданный трейлер экшн-драмы «Чернобыль» Данилы Козловского. Как уверяют создатели картины, это первый масштабный российский фильм, посвященный событиям страшных дней в апреле 1986 года в Припяти.

- Наш фильм – это ни в коем случае не историческая реконструкция событий, не попытка найти виноватых. В первую очередь, это пронзительная история любви, трагически разворачивающейся на фоне масштабной катастрофы, - рассказал Данила Козловский, который выступил не только режиссером ленты, но и сыграл в ней главную роль.

Девушку Олю в картине исполняет Оксана Акиньшина. Фото: «Централ Партнершип»

В центре сюжета история пожарного Алексея Карпушина. Он типичный ловелас: фарцует, врет, флиртует с девушками. Но вдруг влюбляется в Олю, эта роль досталась 33-летней актрисе Оксане Акиньшиной, и впервые начинает строить планы длиннее, чем на выходные или отпуск. В прошлом у них уже были отношения, но Алексей намерен никогда больше не повторять прежних ошибок. Пожарный признается девушке в своих чувствах, и они планируют переехать к морю, чтобы начать новую жизнь.

Авария на Чернобыльской АЭС ставит под угрозу мечту главного героя и жизни всех тех, кто ему дорог. Ему предстоит предотвратить еще большую катастрофу, чем сам взрыв на реакторе. Алексей отправляется тушить пожар, а затем погружается под ядерный реактор, чтобы выпустить воду из резервуара и предотвратить еще один мощный взрыв.

В центре сюжета история пожарного Алексея Карпушина. Фото: «Централ Партнершип»

- Безусловно, мне хочется, чтобы в кинотеатры пришло как можно больше зрителей - это наша общая история, коснувшаяся в буквальном смысле, если не каждого из нас, то очень многих, - отметил Козловский. - Самое главное, чтобы зритель испытал сильное эмоциональное переживание, подключился к человеческой истории о том, как катастрофа ворвалась в жизни обычных людей, как изменила их судьбы и невольно сделала из них героев.

Сам фильм выйдет в прокат 15 апреля – фактически в 35-ую годовщину аварии.