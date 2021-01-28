Межрегиональное общественное патриотическое движение «ВЕЧНО ЖИВЫЕ».

Межрегиональное общественное патриотическое движение «ВЕЧНО ЖИВЫЕ» было создано в Санкт-Петербурге в 2016 году. Основными целями организации является восстановление и сохранение исторической памяти о подвигах во имя защиты Родины, выявление источников героизма и силы духа народа, передача их новым поколениям россиян.

Активисты организации проводят «Уроки мужества» в детских садах, школах, военных училищах, поездки по местам боевой славы, для ветеранов и пожилых людей организуют концерты, экскурсии и встречи с молодежью. Одним из основателей движения является председатель совета директоров холдинга «РСТИ» (Росстройинвест) Федор Олегович Туркин.

Адрес компании: г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д. 17

Телефон: +7 (911) 921 55 50

Сайт: https://вечноживые.рф