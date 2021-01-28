Движение «Вечно живые» почтило память погибших во время блокады Ленинграда

Лидер Межрегионального общественного патриотического движения «ВЕЧНО ЖИВЫЕ» Федор Туркин и члены совета и активисты движения почтили память погибших во время блокады Ленинграда. Фото предоставлено пресс-службой движения “ВЕЧНО ЖИВЫЕ”.

27 января, в день 77-ой годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, лидер Межрегионального общественного патриотического движения «ВЕЧНО ЖИВЫЕ» Федор Туркин, а также члены совета и активисты движения возложили венок к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище.

В церемонии приняли участие председатель местного отделения Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) России Приморского района Санкт-Петербурга Владимир Ромашов, представитель движения «Союз организаций российских соотечественников в Испании» Елена Александрова, руководитель ИА «Информ-Казак» Александр Малых и другие. Посещение мемориала прошло в усеченном составе, большинство участников были в масках.

Напомним, 27 января 1944 года — одна из важнейших дат Великой Отечественной войны. Осада Ленинграда продолжалась почти 900 дней. Обороняющийся город сдерживал значительную часть немецкой армии и всю финскую армию. Несмотря на блокаду, военные заводы продолжали работать для фронта. За время осады в Ленинграде погибло от бомбежек и голода порядка 1,5 млн человек, большая часть из которых похоронена на Пискаревском кладбище.