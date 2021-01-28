Перехватывающую парковку отрыли у метро «Проспект Ветеранов» в Санкт-Петербурге. Где она находится

Перехватывающая автостоянка появилась возле станции метро «Проспект Ветеранов». Фото: gcup.spb.ru

В Петербурге появилась еще одна перехватывающая парковка. Ее открыли в четверг, 28 января, у станции метро «Проспект Ветеранов». К слову, это уже третья такая автостоянка в Кировском районе и 16-я во всем городе.

Площадь новой перехватывающей парковки у дома №71 по бульвару Новаторов – 1700 «квадратов». Рассчитана она на 55 автомобилей, в том числе, шесть мест предназначены для транспортных средств инвалидов.

– Новые парковочные места на Дачном проспекте будут удобны как для проживающих в пригороде автомобилистов, так и для жителей района. Через Дачный проспект проходит очень плотный трафик автомобилей, поскольку он связывает центральную магистраль Кировского района – проспект Стачек – с КАД и ЗСД, – отметил заместитель председателя Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Алексей Гончаров.

Новая автостоянка оснащена современным оборудованием. Фото: gcup.spb.ru

Автостоянка будет работать круглосуточно. Кроме того, парковка будет большим подспорьем для жителей соседних кварталов: ее можно будет использовать не только в режиме перехватывающей, но и как полноценную стоянку за плату.

На парковке установлено современное оборудование – кассы оплат, шлагбаумы на въезд и выезд, электронное табло, парковочный светофор, а также антивандальные камеры для считывания номеров. Парковка обошлась городу в 8,2 миллиона рублей.

КОНКРЕТНО

Чтобы бесплатно разместить автомобиль на перехватывающей парковке нужно:

- заехать на автостоянку с 06:01 до 20:00,

- совершить поездку на общественном транспорте и оплатить ее с помощью «Подорожника»;

- приложить «Подорожник» к автоматизированной кассе оплаты и покинуть автостоянку до 23:59 текущих суток.

Стоимость размещения транспорта в режиме платной автостоянки:

- в дневное время - 25 рублей в час

- с 20:01 до 06:00 стоимость разового размещения транспортного средства - 150 рублей.

КСТАТИ

Всего в Петербурге работает 16 перехватывающих автостоянок в Выборгском, Калининском, Кировском, Красногвардейском, Московском, Невском и Фрунзенском районах на 1719 машиномест в общей сложности. Их расположение можно увидеть здесь.

Кроме того, в Петербурге функционируют 18 городских автостоянок на 2694 парковочных места - в Центральном, Петродворцовом, Кировском, Красногвардейском, Московском, Приморском и Кронштадтском районах. Карту можно посмотреть здесь.