Высокая энергетика

В клинике соблюдают все меры безопасности как для сотрудников, так и для пациентов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Как считать возраст юбиляра? Для медицинского центра «Энерго» это непростой вопрос. Если бренд «Энерго», к которому МЦ имеет прямое отношение, появился на рынке тридцать лет назад, то сама клиника в этом году отметит десятилетие.

В любом случае это хороший повод для осмысления пройденного пути и планирования перспектив, особенно если учесть, каким трудным для всего здравоохранения выдался прошедший год. О том, чего добилась клиника за время своего развития, как участвовала в борьбе с пандемией коронавируса и какие планы строит на будущее, мы узнали у главного врача медицинского центра «Энерго», кандидата медицинских наук Надежды Новиковой-Смоленцевой.

В НОГУ С ПРОГРЕССОМ

- Надежда Витальевна, сегодня медицинский центр «Энерго» - это три отделения МРТ и КТ в Петербурге. А с чего все начиналось?

- Начиналось все с открытия в 2011 году клиники лучевой диагностики на проспекте Энгельса в Петербурге. Изначально мы планировали заниматься только высокотехнологичными исследованиями, для этого были закуплены аппараты МРТ и КТ. То есть сразу было инвестировано более полутора миллионов долларов в оборудование, огромный потенциал которого многие петербуржцы тогда еще даже не представляли! Ставка делалась исключительно на новейшую, топовую на тот момент технику и программное обеспечение. Однако, как известно, точный диагноз - это только половина успеха в медицине, поэтому в ходе реализации проекта было принято решение создать еще и клиническое отделение. Мы стали набирать докторов самых востребованных специальностей. В итоге клиника открылась как многопрофильный медицинский центр.

- Сложно было искать себе место под солнцем на медицинском рынке и завоевывать доверие пациентов?

- Старт был непростым. Уже тогда конкуренция на рынке медицинских услуг была серьезной, пациенты - разборчивыми, а о нас не знал никто. Пробовали разные стратегии развития, сразу же заключили договоры с крупными страховыми компаниями, многими городскими клиниками, проводили рекламные кампании. Цель была одна - обеспечить высокое качество обследований и заключений, результативность лечения каждого пациента. И это сработало. Постепенно нас начали узнавать в городе, количество обращений петербуржцев стало расти. Уже в 2012 году пришло понимание, что мы можем открыть еще одно отделение лучевой диагностики - на юге города. Отделение клиники «Энерго» на Ленинском открылось в 2013-м. Там появилось новое поколение магнитно-резонансных и компьютерных томографов. Спустя еще два года открылось полноценное клиническое отделение на Киевской улице, где представлен максимальный спектр медицинских услуг: лучевая диагностика, малоинвазивная хирургия, дневной стационар, физиотерапия. Представлен широкий спектр специалистов.

МЦ «Энерго» предоставляет широкий спектр услуг, в том числе экспресс-тест на COVID-19. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Судя по темпам развития, репутацию вы завоевали хорошую.

- Если говорить о лучевой диагностике, то клиника прочно заняла одно из ведущих мест в системе городской частной медицины. За годы работы центра мы обслужили около 270 тысяч пациентов, из которых более 72 тысяч прошло у нас обследования бесплатно в рамках полиса ОМС. К нам направляют пациентов из городских поликлиник и стационаров, что подтверждает высокое качество нашей работы. Вся дорогостоящая техника закуплена с учетом сервисного контракта с производителем, поэтому наше оборудование используется с максимальной эффективностью, без серьезных простоев на ремонт. Добавлю также, что мы постоянные участники клинических исследований ведущих фармацевтических фирм мира, и это тоже о многом говорит.

- Как вы считаете, что помогает клинике успешно развиваться?

- Мы изначально выстраивали политику и стратегию развития медицинского центра с учетом ориентации на самое современное, высококачественное оборудование в сфере лучевой диагностики. Это наша специализация, в которой мы постоянно совершенствуемся. Идем в ногу с прогрессом в отрасли. Для каждого нашего нового отделения мы закупали современные аппараты, расширяя тем самым спектр проводимых исследований. Так, в январе 2020 года в центральном отделении на Киевской открылось еще одно отделение лучевой диагностики с суперсовременным томографом. 128-срезовый аппарат обеспечивает очень высокую четкость изображения, это помогает различать мельчайшие особенности организма человека. На этом томографе мы можем обследовать все анатомические зоны, применяя методики ангиографии и коронарографии. Традиционные ангиографические исследования сосудов теперь можно провести неинвазивным способом, то есть без анестезии и хирургического вмешательства. Новые магнитно-резонансный и компьютерный томографы также подойдут крупным пациентам (стол для КТ рассчитан на вес до 227 килограммов, а для МРТ - до 250 килограммов), тоннель нового аппарата МРТ шире - его диаметр составляет 70 сантиметров вместо 60 сантиметров в других моделях. В клинике сформировался профессиональный коллектив врачей-рентгенологов. При этом мы привлекаем клинических врачей, чтобы пациенты, пройдя обследование, могли получить у нас же консультацию и пройти лечение.

Исследования проходят на высокоточном оборудовании. Фото: Артем КИЛЬКИН

ИСПЫТАНИЕ ПАНДЕМИЕЙ

- Минувший год стал серьезным испытанием для всей системы здравоохранения. Как пандемию пережила частная медицина?

- Прежде всего пандемия нас сильно изменила. Пришлось максимально быстро перестраиваться, учиться работать в новых, более жестких условиях, обеспечивать безопасность пациентов и персонала. С одной стороны, из-за введенных в городе ограничений упала посещаемость клинических врачей, с другой - выросла нагрузка на рентгенологов: количество исследований легких на аппаратах КТ существенно увеличилось. Видя очень большой наплыв пациентов из-за пандемии, мы быстро приняли решение перейти в интересах населения на круглосуточный режим работы. В 2020 году мы провели 48 745 исследований КТ органов грудной клетки. Если смотреть в процентах, то в мае - декабре вирусная пневмония была выявлена у 44 процентов пациентов, пришедших к нам на КТ органов грудной клетки. Статистика свидетельствует, что для пациентов, заболевших COVID-19 и не имеющих противопоказаний к этому исследованию, КТ органов грудной клетки - важный этап диагностики, позволяющий вовремя скорректировать лечение. Например, мы неоднократно сталкивались с ситуациями, когда клиническая картина представляется неопасной, а вовлечение легких в патологический процесс реально угрожает жизни пациента. Также в прошлом году мы активно занимались лабораторной диагностикой и провели забор материалов для 3,5 тысячи ПЦР-тестов. Включились в программу телемедицины, начали проводить онлайн-консультации для пациентов, а этого направления у нас раньше не было.

УЗИ - эффективный и доступный метод высокоточной диагностики. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Такие объемы не сказались на качестве исследований?

- Наоборот, мы получили колоссальный опыт и испытали разные методики улучшения качества нашей работы. Нам удалось объединить усилия врачей-диагностов и клиницистов и серьезно продвинуться как в плане диагностики, так и в плане лечения вирусных инфекций. Не последнюю роль в этом сыграло и современное оборудование. Наш новый 128-срезовый томограф очень хорошо показал себя в диагностике поражений легких во время пандемии, в том числе благодаря внедрению технологий искусственного интеллекта от компании GE.

- Серьезные требования к безопасности не мешали работе?

- Мы практически сразу приняли, можно сказать, беспрецедентные превентивные меры, которые помогли полностью держать ситуацию под контролем. Потоки пациентов на разные виды исследований были разделены, ежедневно проводилась и проводится дезинфекция с привлечением специализированной организации. Десятками тысяч закупались маски, спецкостюмы, респираторы, для всех отделений были приобретены аппараты ультрафиолетового излучения для очищения воздуха, дезинфицирующие средства для рук, поверхностей, полов. Мы и сейчас выдаем маски пациентам, обеспечиваем особо тщательную уборку помещений. Но самое важное, что мы не только сохранили, но и приобрели более высокий уровень доверия среди наших пациентов. Мы также сберегли свой коллектив, который стал более сплоченным и уверенным в своих силах.

Цифровой рентген - тоже мощный инструмент современной диагностики. Фото: Артем КИЛЬКИН

НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА ДОСТИГНУТОМ

- С одной стороны, десять лет не очень большой срок, но клиника «Энерго» за это время прошла большой путь. Что этот рубеж означает для вас?

- Эти годы прошли для нас как один миг, потому что они были наполнены постоянными поисками нового, прогрессивного, искренним стремлением быть полезными и нужными людям. Нынешний год позволяет не только оглянуться на пройденный путь, но и взыскательно оценить, чего мы достигли, насколько сплоченной стала наша медицинская команда, какие отношения сложились с пациентами. Все это позволит планировать новые задачи и цели, останавливаться нельзя. Мы работаем на рынке с высоким уровнем конкуренции.

- Уже можно говорить о планах на будущее?

- Да, и у нас их много. Мы планируем открывать новые отделения в Петербурге, есть мысли об открытии «Энерго» в Москве. Сейчас мы анализируем ситуацию, оцениваем тренды, следим за развитием пандемии. Другими словами, ждем удачного момента. В любом случае организационный и финансовый ресурс для этого уже готов.

- Стратегия развития останется прежней?

- Мы всегда будем ориентироваться на использование самого современно оборудования экспертного класса, чтобы совершенствовать наши возможности в диагностике и расширять спектр услуг. Во главе угла по-прежнему остается высокое качество услуг, диагностики и лечения. Только так можно завоевать доверие пациентов и рассчитывать на успешную конкуренцию.

- Вы стояли у истоков основания «Энерго», а что ощущаете сейчас, в преддверии нового десятилетия медицинского центра?

- И у меня, и у моих коллег есть общее желание - двигаться вперед! Моя работа сродни моему характеру: не люблю сидеть на одном месте, мне нравится динамика, активность, желание совершенствовать свою работу и работу коллектива. У клиники с брендом «Энерго» и энергетика должна быть очень высокой. Стараемся этому соответствовать!

Стоит отметить

Успех - результат командной работы

- Мир стремительно меняется, и медицина тоже. Как изменилась работа клиники за десять лет?

- Технологии действительно развиваются очень быстро. Мы стараемся держать руку на пульсе и отслеживать самые важные ноу-хау, внедрять их в свою работу. Так, например, планируя открытие новых диагностических отделений, мы рассматриваем оборудование, которое бы обеспечивало потребности врачей и пациентов. Но основные наши принципы остаются неизменными - высокое качество исследований, внимательное отношение к каждому пациенту, профессионализм наших докторов.

- А как изменились врачи и пациенты?

- Пациенты стали более грамотными, требовательными и в какой-то степени придирчивыми, у них появился большой выбор, где и у кого лечиться, сформировались свои критерии оценки качества. Соответственно сегодня врачам нужно быть не только профессионалами своего дела, они еще должны уметь общаться с пациентами, располагать их к себе. Еще одно важнейшее обстоятельство: когда мы начинали создавать медицинский центр, опросы показывали, что у петербуржцев категория «Здоровье» по значению находится далеко не на первом месте. А сейчас, на что, кстати, повлияла и пандемия, большинство наших сограждан именно здоровье относит к своим жизненным приоритетам.

- Как вы подбираете персонал?

- Мы стараемся привлекать только лучших докторов, с опытом работы и рекомендациями. Чтобы стать первоклассным врачом, надо постоянно учиться, профессионально расти. Все это мы оцениваем и берем на заметку. Наши врачи регулярно проходят аттестацию, психологическое тестирование. Также ведется работа с пациентами, которые дают обратную связь по итогам приема у того или иного специалиста. Если сотрудник разделяет наши принципы и подходы к лечению и диагностике, он становится активным членом нашей команды.

КСТАТИ

Народное признание

В 2015 году тогда мало кому известная петербургская клиника «Энерго» стала победителем конкурса «Комсомолки» «Клиника года» в номинации «Клиника Европейских стандартов». И это было лишь началом! Дипломы победителя команда «Энерго» забирала трижды.Более того, врачи клиники - специалист ультразвуковой диагностики Юлия Перевезенцева и терапевт Елена Карабан - были лауреатами и дипломантами в личных категориях. Свои голоса за медицинский центр отдавали читатели «Комсомолки» и члены экспертного жюри.

В 2015 году клиника «Энерго» победила в первом народном конкурсе «Клиника года». Диплом получает Надежда Новикова-Смоленцева. Фото: Александр ГЛУЗ

Кстати, в последние годы главный врач клиники Надежда Витальевна Новикова-Смоленцева неоднократно выступала в качестве эксперта в рамках конкурса «Клиника года».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 2020 году в МЦ «Энерго» провели:

48 745 КТ-исследований органов грудной клетки

3353 ПЦР-теста

8873 МРТ-исследования и 29 028 КТ-исследований только в отделении на

Киевской улице, 5.