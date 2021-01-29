QR-коды и штрафы до полутора миллионов рублей: В Ленобласти изменили закон об обращении с отходами

Выдадут документы только на ту технику, которая соответствует всем требованиям. Фото: Артем КИЛЬКИН

За чистотой в Ленинградской области теперь будут следить более строго. 27 января региональный парламент внес изменения в законопроект об обращении с отходами. По новым правилам на каждую машину, которая перевозит более пяти кубометров мусора по территории Ленобласти, обязательно должно быть получено разрешение. Какой именно комитет будет его выдавать, пока решается.

Тем не менее уже ясно, что выдадут документ только на те транспортные средства, которые выполнили все необходимые требования. Так, любая спецмашина, груженная отходами, должна быть оснащена системой ГЛОНАСС, чтобы можно было отследить все ее перемещения. Кроме того, каждую единицу техники следует снабдить QR-кодом, по которому ее можно быстро идентифицировать.

Это касается не только тех грузовиков, которые сбрасывают мусор в Ленобласти, но и тех, которые везут отходы по ее территории транзитом. За игнорирование новых требований нарушителям придется расплачиваться. Штрафы для граждан могут достигать до 100 тысяч рублей, для должностных лиц - до 900 тысяч, для юридических - до 1,5 миллиона.

- Многие депутаты согласились, что ответственность за нарушение мусорного закона нужно увеличить, - отметил председатель Законодательного собрания Ленобласти Сергей Бебенин. - Этот опыт уже пройден Европой и Скандинавией. Я хорошо знаком с их практикой. Они сначала призывали население не загрязнять города, а когда это не сработало, увеличили ответственность. Когда за выброшенный окурок платишь 500 евро, это откладывается в голове.

Изменения коснутся и вопросов рекультивации. Если раньше для восстановления территории можно было использовать любой техногенный грунт, то сейчас, если есть подозрения, что в него попали какие-либо отходы, сначала необходимо пройти государственную экологическую экспертизу. Только если заключение будет положительным, грунт можно будет использовать везде, кроме лесных массивов.

Изменения в законопроект депутаты Законодательного собрания приняли сразу во втором и третьем чтениях. Ожидается, что новые правила вступят в силу уже в середине февраля этого года.