Врач Мариинской больницы Санкт-Петербурга попал под уголовное дело за поездку на каршеринге под чужим аккаунтом

Судимый врач Мариинской больницы гонял по Петербургу на каршеринге без прав. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Врач-травматолог из Мариинской больницы попал под очередное уголовное дело. 30-летний мужчина был остановлен сотрудниками ГИБДД, когда ехал на каршеринге под чужим аккаунтом. Впрочем, история о добром медике, попавшем впросак, быстро растворилась.

- 26 января в 03:01 на Социалистической улице был остановлен автомобиль «Кио Рио» под управлением мужчины 1990 года рождения, который не имел доступа к управлению данным транспортным средством, однако воспользовался чужим аккаунтом, используя чужой номер и завладел указанным автомобилем у дома 8 по Звенигородской улице, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Машину передали представителям прокатной компании, а водителя отвезли в отделение. Там-то и выяснилось что за молодым медиком уже числится несколько уголовных дел.

Судя по данным информационного центра МВД, врач был осужден за дачу взятки, но отделался штрафом в 100 тысяч рублей. А в данный момент он находится под подпиской о невыезде по статье за незаконный оборот наркотиков (июль 2020 года). Другое дело заведено за ДТП с пострадавшими (октябрь 2002 года).

В последнем случае медик, сидевший за рулем «Мини Купера», отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, что автоматически лишает прав.

Как сообщает пресс-служба петербургского Главка, по новому эпизоду, за поездку на каршеринге под чужим аккаунтом, врач получил административный протокол за управление авто без прав. Кроме того, было возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством». По ней предусмотрено наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.