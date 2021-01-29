«Играл так, что зал плакал»: Николай Валуев скорбит из-за смерти Василия Ланового

Николай Валуев написал большой некролог в связи со смертью Ланового.

Страна скорбит по Василию Лановому. Великий актер ушел из жизни 28 января в возрасте 87 лет. Экс-боксер и депутат Госдумы Николай Валуев отметил, что кончина Ланового – большая утрата.

- Не стало Василия Ланового, сказать про которого «великий артист» было бы слишком мало. Нас покорял и покоряет не только его талант, характер! Создавая на экране яркие и разнообразные образы, в жизни он не играл. Всегда был самим собой, какие бы бури ни бушевали вокруг. Потому и стал для многих настоящим нравственным ориентиром, примером силы духа, стойкости и верности, - написал он у себя на странице в Instagram.

Николай Валуев вспомнил его блистательную игру и те качества, за которые его любили.

- Царственная осанка и чеканный профиль не оставляли Лановому выбора: в кино и театре он играл исключительно красавцев. Грэй из «Алых парусов», Калаф из легендарной «Принцессы Турандот», Вронский из «Анны Карениной» и Курагин из «Войны и мира», - отметил экс-боксер. - Но сам Василий Семенович в сердцах ругал свою природную внешность и всегда мечтал играть характерные роли. Когда его, молодого, но уже известного актера, Рубен Симонов пригласил в театр Вахтангова, Лановой сразу же обозначил свою позицию: «Мне предложили принца, я сказал: хватит, вот они мне где, все ваши принцы. Рубен Николаевич говорит: «а тогда сыграете маркиза Па-Де-Труа. Ему 800 лет». Я говорю: «вот, вот это замечательно, это годится. Вот сейчас я бы мог до сих пор играть».

По мнению Валуева, слово «возраст» для артиста не существовало. И после 70 в театре он делал сальто и летал на люстре под визг изумленных зрителей. Объясняя, что ничего удивительного в этом нет: ежедневная зарядка и закалка военного детства.

- Одна из самых сильных театральных ролей великого романтика Ланового в спектакле, поставленном специально для него, «Последние луны». Трагическая роль старика, уходящего умирать от родных в дом престарелых. Он играл ее так, что зал плакал. Он играл так, будто уходил сам. Но когда опускался занавес, зрители облегченно вздыхали. Понимая, что Лановой не может уйти. Он с нами навсегда, - подытожил Николай Валуев.

Василий Лановой умер он коронавируса. 2 января стало известно, что у актера и его жены Ирины Купченко положительный результат теста. Артиста сразу же госпитализировали. 28 января из-за ухудшения состояния его перевели в реанимацию, где он и скончался.

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