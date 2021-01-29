4 важных лайфхака для выбора хорошей квартиры

Важный фактор, влияющий на наше состояние, - место, где мы живем. Фото предоставлено пресс-службой Группы «Эталон».

Первое, на что смотрят покупатели нового жилья, - местоположение, стоимость и юридическая чистота. Это важные, но далеко не единственные факторы, без которых комфортная и спокойная жизнь в приобретенной квартире невозможна. Планировки, места для прогулок и отдыха, парковки, инженерные решения и даже количество квартир на этаже - все это играет важную роль при выборе квартиры в мегаполисе. И в Петербурге есть проекты, в которых новоселы могут найти все. Один из таких ярких и интересных примеров - жилой комплекс «Охта Хаус» от Группы «Эталон». Давайте разберем вместе все главные бонусы.

1. МЕСТО ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

За последний год мы особенно остро поняли, как важны внутренняя гармония, спокойствие и комфорт. Важный фактор, влияющий на наше состояние, - место, где мы живем. Жилой комплекс комфорт-класса «Охта Хаус» расположен в тихом месте Красногвардейского района, на берегу реки Охты, в окружении парков, где можно гулять всей семьей. При этом Смольный собор, набережная Невы находятся в семи минутах езды на автомобиле. Путь от дома до ближайшей станции метро «Ладожская» займет не более двадцати минут на общественном транспорте.

Но самое главное - по соседству с новым домом находятся магазины, школы, спортивные объекты, салоны красоты, медицинские центры. А в самом комплексе расположен встроенный детский сад на 140 мест, что, безусловно, порадует будущих новоселов ЖК «Охта Хаус».

2. БЕЗОПАСНОСТЬ И ДОБРОСОСЕДСТВО

Чувствовать себя безопасно хочется не только за закрытыми дверями квартиры. Важно, чтобы двор и места общего пользования, паркинг, парадные и др., были не менее безопасными.

Создать приватную и комфортную среду проживания помогает атмосфера добрососедства, когда соседи знают друг друга в лицо и здороваются на лестничных клетках и во дворе. Квартирография ЖК «Охта Хаус» предполагает пять - семь квартир на этаже, в некоторых секциях есть этажи с тремя квартирами.

В комплексе охраняемая территория с круглосуточным видеонаблюдением и диспетчерской службой. Паркинги оборудованы современными системами видеонаблюдения, сигнализацией и системой пожаротушения.

Еще один фактор - двор «Охта Хауса». Он станет территорией для общения, знакомства с соседями и проведения досуга с детьми. Здесь оборудованы две площадки с игровыми элементами для детей разных возрастов, места для отдыха, а также созданы зеленые дворы, что тоже способствует теплой и уютной атмосфере комплекса.

3. ПЛАНИРОВКА НА ЛЮБОЙ ВКУС

Современный дом должен предлагать большой выбор планировочных решений, чтобы любой покупатель смог найти вариант под себя.

В ЖК «Охта Хаус» запроектировано 1683 квартиры площадью от 23 до 90 квадратных метров. Выбирайте - вам студию или «трешку»? В большинстве квартир есть широкие остекленные лоджии и балконы, на которых можно обустроить дополнительные места отдыха или работы.

В квартирах запроектированы просторные санузлы, где с легкостью можно разместить не только сантехнику, но стиральную и сушильную машины, а также необходимую мебель.

В прихожих предусмотрены ниши для вместительного шкафа или системы хранения, что позволяет сделать жилое пространство более функциональным.

Есть у ЖК «Охта Хаус» и своя фишка - апартаменты на последних этажах всех корпусов. Из каждого открываются красивые виды. Там можно обустроить оригинальную жилую зону или организовать собственную творческую студию. Недаром их назвали «Мастерские художника».

4. ТЕХНОЛОГИИ В ПОМОЩЬ

Уровень комфорта внутри жилого дома поддерживается на высоком уровне благодаря современным технологиям «Охта Хауса». Инженерные системы комплекса обеспечивают бесперебойную работу и подачу чистой воды, тепла, света, лифтов. Комплекс оснащен всеми системами связи: Интернет, телефон, телевидение.

Жилые комнаты не граничат с техническими помещениями, а значит, в них тихо. В стяжке пола предусмотрен звукоизолирующий слой, в окнах - клапаны микропроветривания типа Air-Box, которые обеспечивают приток воздуха в квартиру.

А самое важное - вы сами можете посмотреть и оценить работоспособность всех систем, качество планировок и отделки мест общего пользования, потому что комплекс уже сдан.