Из мрамора, но без аквадискотеки: Как выглядит самый дорогой дворец в Ленобласти

Стоимость замка 148 млн рублей. Фото: ЦИАН

Загородная резиденция стоимостью 148 млн рублей во Всеволожском районе Ленинградской области входит в топ-10 самых дорогих дворцов и усадьб, выставленных на продажу на сайте недвижимости ЦИАН.

Стены гостиной, прихожей и холла выполнены венецианской штукатуркой. Фото: ЦИАН

Трехэтажный дом с башенками площадью 1,3 тыс. кв. м находится в Сертолово. Построили его в 2017 году, как утверждают в объявлении, по индивидуальному проекту известного архитектора. Его имя не указывают. Поэтому стоит только догадываться.

Резиденция просторная и светлая. Фото: ЦИАН

Резиденция очень просторная и светлая, благодаря огромным панорамным окнам. На первом этаже располагается двухуровневая гостиная с зеркальным мраморным камином, кухня, кабинет, личная SPA-зона с бассейном, турецкой парной и финской сауной с отдельным входом. Жаль, аквадискотеки нет.

SPA-зона с бассейном, турецкой парной и финской сауной. Фото: ЦИАН

- Стены гостиной, прихожей и холла выполнены венецианской штукатуркой - натуральный материал, который при натирании полимеризируется и превращается в тонкий слой мрамора, - отмечает продавец.

На первом этаже - двухуровневая гостиная с зеркальным мраморным камином, кухня. Фото: ЦИАН

На втором этаже находятся четыре спальни с гардеробными и индивидуальными ванными комнатами. К ним ведут винтовые лестницы, выполненные на заказ из гранита и мрамора редкой породы.

Винтовые лестницы выполнены на заказ из гранита и мрамора редкой породы. Фото: ЦИАН

Мансарда обстроена бильярдным столом и тренажерами, а также дополнительной кухней со всей встроенной техникой, ванной комнатой, гостевой, и неким секретным пространством.

Во дворце есть все: канализация, водоснабжение, газ, электричество, интернет и телевидение. Здание оснащено системой «умный дом». Ну и какой дом без бани. В объявлении она тоже указана, но фотографий парилки на сайте нет.