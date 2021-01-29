В Экспофоруме с 5 по 7 февраля пройдет выставка «Невский ларец». Фото предоставлено организаторами.

«Невский ларец» «раскроется» в преддверии праздников 14 и 23 февраля, 8 марта. Это повод не только провести время всей семьей, но и выбрать душевные подарки для самых близких людей. В экспозиции примут участие более 100 производителей промыслов, творческих объединений, художников и ремесленников из различных регионов России. Коллективные экспозиции представят Архангельская область, Бурятия, Карелия, Тюменская область, Якутия, Псковская область и др.

Неповторимость и своеобразие выставки – в ее умельцах. Разнообразие направлений – еще одна «изюминка» «Невского ларца». На одной площадке представлены изделия из дерева, текстиль, гончарное мастерство и ювелирное искусство. Словом, всё, чего коснулись руки мастеров.

По итогам Конкурса «Невский ларец – взгляд в будущее» посетители сумеют увидеть изделия участников на тему «Преодолевая границы» в единственном экземпляре. Конкурс проводится при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и зачастую является своеобразным «знаком качества» для каждого мастера, признанием его профессиональных заслуг и дает возможность расширять творческие границы умельца.

Фото предоставлено организаторами.

В зоне мастер-классов гости познакомятся с историей и культурой ручного труда и домашнего производства, смогут создать собственный шедевр под руководством профессионалов, а также пройдут уроки по художественной росписи и текстилю, печатной графике, по работе с мозаикой и изготовлению розы из холодного фарфора.

Посетителей ждут увлекательные зоны от участников и приятные сюрпризы.

ВАЖНО

Бесплатные автобусы от ст. м. «Московская».

В соответствии с требованиями Роспотребнадзора, каждый посетитель выставки должен быть в маске и перчатках. Просим заранее подготовить данные средства индивидуальной защиты.