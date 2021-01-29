Творческая олимпиада CreativeRussia от СПбГУПТД состоялась в Армении. Фото предоставлено пресс-службой СПбГУПТД.

В пятницу, 29 января, состоялся заключительный день проведения II международной творческой олимпиады CreativeRussia, которую впервые представил Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна год назад в Армении. Несмотря на то, что проекту всего два года, проект успел завоевать авторитет среди иностранных коллег в сфере образования.

Олимпиада для поступающих на творческие направления подготовки CreativeRussia начала свой путь в 2020 году с города Ереван, куда делегация СПбГУПТД отправилась в январе, еще до введения карантинных мероприятий. Возглавлял ее известный художник, председатель жюри олимпиады, заведующий кафедрой живописи и рисунка Университета промышленных технологий и дизайна, член Союза художников России Петр Гамаюнов.

В первый же год существования проект дал возможность победить 18 ребятам из Еревана и получить квоту на обучение в России без дополнительной сдачи экзаменов. Прием на направления подготовки был открыт Университетом промышленных технологий и дизайна в рамках работы с Российскими центрами науки и культуры Россотрудничества.

В этом году в связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой руководством Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) и Университета промышленных технологий и дизайна было принято решение провести олимпиаду по комплексу предметов «академический рисунок, живопись и композиция» в дистанционном формате. Прежде всего, решение было связано с тем, что петербургский вуз имеет внушительный опыт проведения конкурсных мероприятий в онлайне, успешно сумев перевести все творческие испытания в дистанционный формат еще на начальном этапе введения карантинных мер. В том числе в мае 2020 года СПбГУПТД провел заключительный этап творческой Олимпиады «Культура и искусство», утверждённой Министерством науки и высшего образования РФ, для 830 участников из 56 регионов России.

Стоит отметить, что одним из приоритетных направлений деятельности Россотрудничества является продвижение российского образования, российской науки, расширение сотрудничества между образовательными учреждениями стран-партнеров. Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна проводит мероприятия по привлечению иностранных абитуриентов совместно с Россотрудничеством с 2018 года.