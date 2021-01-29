"Помидорки топ": Настя Ивлеева поделилась пикантными архивными фотографиями

Ивлеева поделилась с подписчиками фотографиями из своей юности Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Известная телеведущая Настя Ивлеева поделилась архивными фотографиями из своей юности. В пятницу, 29 января 2021 года, она опубликовала на своей странице в социальной сети кадры из своего детства. На фото будущей инстадиве около 16-20 лет (этот вопрос Настя не уточнила). Тут она и роковая красавица на фоне уличной фанерной раздевалки, "участница конкурса мокрых маек", и дама в парике.

Среди подборки оказалось и фото в мокрой футболке Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Сижу, жру лосося, значится, после тренировки, и тут подружаня детства присылает мне пачку фоток! И мои орище был таким громким и ошеломляющими, что я решила немедленно поделиться с вами, - написала у себя в инстаграм Ивлеева.

Своей любимой среди всех Настя выделила пикантную фотографию, на которой она стоит спиной, с задранной майкой, шортах и кожаных перчатках.

Это самое любимое фото Насти Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Про фотографию с помидорами Настя рассказала, что это была ее первая работа - фасовщица овощей.

Работала Настя с юности, чтобы самой покупать себе джинсы Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Вставали (с подругой) в 4 утра, уходили в 2 дня, были несовершеннолетними и нас обманули на бабки. Вместо 100% обещанных денег выплатили 50% на двоих. Но мы все равно были довольны и погнали за джинсами на Апрашку.

Подписчики восторженно оценили архивные фотографии. Только за час пост со снимками набрал более полумиллиона "лайков".

- Помидорки топ, - отметили подписчики.

В парике Настя тоже неплоха Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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