«Это был мой карманный филиал ада»: Петербурженка спустя месяц нашла любимого пса, который сбежал, испугавшись петард

7-летний Мишка пропал в Шуваловском парке перед Новым годом.

Несчастье в семье Надежды Мясоедовой случилось прямо перед Новым годом. 27 декабря женщина выгуливала своего 7-летнего пса Мишку в Шуваловском парке. Обаятельная мохнатая дворняга беззаботно резвилась на снегу, как вдруг подростки неподалеку начали взрывать петарды. Испугавшись громких, резких звуков Мишка, который был без поводка, рванул со всех ног в неизвестном направлении. Сколько ни звала собаку хозяйка, пес не появлялся. Тогда Надежда рассказала о своей беде в интернете.

- Я волнуюсь за него, на улице сейчас очень холодно, он никогда не жил на улице и может просто не выжить. Пес пугливый, но не агрессивный. Он всегда бежит домой, возможно, кто-то его подобрал и несмотря на то, что у собаки есть адресник с номером телефона, по каким-то причинам не звонит, - отчаянно сообщила женщина на странице в соцсетях.

На помощь Надежде сразу пришли волонтеры, которые стали рассылать информацию о пропавшем Мишке. Но целый месяц о собаке ничего не было слышно.

Несчастный пес скитался по улицам, к счастью, его заметили неравнодушные люди и сообщили об этом хозяйке.

- Он безобидный, совсем, как ребенок, не сможет за себя постоять, - с дрожью в голосе рассказывает Надежда. - А еще он очень чувствительный. В какой-то момент опускались руки, не выдерживала психика... Слезы, истерики, апатия, а самое главное - страх. Страх не успеть, упустить, не найти... Но это ничто по сравнению с тем, каково было Мишке, он был один в незнакомой местности, без еды, без укрытия...

Дни, когда искала Мишку, Надежда называет карманным филиалом ада. Ситуацию омрачало еще и то, что приближался Надин день рождения 27 января. От мысли, что она встретит его без своего любимца, ей становилось жутко.

- Когда этот день наступил, все желали мне одного - чтобы Мишка поскорее вернулся домой, - вспоминает Надя. - И вдруг вечером мне позвонил мужчина и сказал, что видит мою собаку. Я поехала на указанное им место, но мы разминулись. Но я хотя бы знала, что Мишка приходит туда.

На следующий день Наде позвонили снова - ее питомец опять объявился. Тогда женщина, подумав, что пес может ее не узнать, прихватила с собой вторую собаку Клопу, которую Мишка хорошо знает, прыгнула в машину и бросилась спасать несчастное животное.

Женщина ни на секунду не теряла надежды, что найдет любимого питомца.

- Мы прождали его всю ночь, он не появился. Нужно было возвращаться, работу же никто не отменял, - делится женщина. - И тут я гляжу - мелькнула тень с дороги. Это действительно оказался Мишка. Выйдя из машины, я его позвала, присела, но он только прибавил скорости, убегая.

Тогда-то и пригодилась тяжелая артиллерия в виде Клопы. Надежда выпустила собачку из машины, и она метнулась наперерез напуганному Мишке. Увидев подругу, песик принюхался, подошел ближе и через пару минут ее узнал. А потом узнал и автомобиль.

- Я открыла ему дверь, он запрыгнул, и мы поехали домой, - рассказывает Надежда. - Вы не представляете, какое это счастье. Мой ад закончился.

По словам женщины, ее питомец очень истощен и до сих пор в стрессе. На днях она поведет его к ветеринару. Теперь, когда Мишка невероятным образом вернулся, Надя уверена, что он поправится. Ведь теперь она верит в чудеса.