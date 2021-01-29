Подарок для всех любителей чтения от «Галамарта»: любые 10 книг – за 299 рублей

Только 30 января: любые 10 книг – за 299 рублей в «Галамарте».

Польза чтения неоспорима: оно развивает фантазию, расширяет кругозор, обогащает наш внутренний мир… Но главное – чтение приносит настоящее удовольствие. И хоть электронные читалки захватили мир, все-таки ничего не сравнится с настоящими, бумажными книгами, с их индивидуальностью и особым запахом книжных страниц. Так что встречайте субботний подарок от «Галамарта»: любые 10 книг будут стоить всего 299 рублей. Акция действует только 30 января в розничных магазинах.

299 рублей - за 10 книг. Успейте воспользоваться предложением.

Как всегда, выбрать есть, из чего. Яркие и веселые книжки-гармошки для малышей с красочными «мультяшными» иллюстрациями, раскраски, развивающие книги, книжки-картонки и многие другие, которые заинтересуют и станут настольными у детей. А ведь первые книги, бывает, запоминаются на всю жизнь!

Яркие и веселые книжки-гармошки для малышей с красочными «мультяшными» иллюстрациями.

Есть в ассортименте и добрые сказки, и энциклопедии, и обучающие книги – в которых в доступной для детей форме рассказывается о поворотных событиях в русской истории. А «Рассказы о правителях и полководцах» скучными не покажутся никому – и взрослым, в том числе.

На знаменитые сказки также действует предложение.

А еще – кроссворды, прописи, книжки, по которым можно выучить цвета и цифры в любимой малышами игровой форме… море всего! Словом, выбирайте. В «Галамарте» найдутся книги на любой вкус, а по стоимости в акцию выйдет совсем ничего – как чашка кофе.

Книги о правителях - для юных любителей истории.

Хотя в обычной жизни стоимость на бумажные книги резко пошла вверх в последние годы, «Галамарт» остается при своем: все для удовольствия и хорошего настроения покупателей. А выгодные акции этому способствуют как нельзя лучше.

* Акция действует в розничных магазинах «Галамарт» 30.01.2021. Подробности на официальном сайте