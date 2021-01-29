«Бюрократия против нравственности»: Доктор исторических наук прокомментировал выступление ученого, заявившего что Холокоста не было

Профессор Владимир Матвеев назвал Холокост "мифом". Фото: Олег ЗОЛОТО

Высказывание профессора Владимира Матвеева, который заявил, что Холокоста – массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны – не было, вызвало бурную реакцию как со стороны обычных людей, так и со стороны ученого сообщества. Матвеев, напомним, публично назвал Холокост «мифом» и рассказал, что ядовитый газ использовался в Освенциме и других концлагерях «для дезинфекции». Теперь высказывания Матвеева проверяет прокуратура, а пользователи соцсетей спорят о том, можно ли считать их «частным мнением», а если можно – стоит ли выносить его на люди. «Комсомолка» попросила прокомментировать ситуацию доктора исторических наук, профессора кафедры истории России Таврической академии Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского Андрея Ишина:

- История с профессором, который заявил, что Холокоста не существовало – инцидент действительно крайне неоднозначный, - отметил ученый. - Я лично не знаком с историком Владимиром Матвеевым и не бывал на его лекциях, так что не могу ничего сказать ничего о нем лично. Но зато я могу в принципе прокомментировать подход, связанный с отрицанием трагедии Холокоста – и я уверен, что ни к чему хорошему он не приведет.

По словам Матвеева, уничтожение евреев во время Второй мировой войны - миф, и в реальности оно никогда не происходило. Фото: Олег ЗОЛОТО

Казалось бы: учебный процесс регламентирован, пишутся отчеты, выдаются инструкции, заранее составляются и согласовываются планы лекций и занятий. На фоне этого выступление Матвеева с такой риторикой кажется довольно странным – откуда она могла взяться, если педагогов достаточно жестко контролируют? Но на мой взгляд, дело в другом.

Конечно, проблема бюрократии в учебном процессе – да и не только в нем, чего уж греха таить – у нас имеется. Действительно, многим управленцам - не всем, конечно, всех нельзя одной краской красить, но многим - куда важнее цифры и красивые формулировки в отчетах, нежели реальные результаты. Из-за этого действительно важны вещи, зачастую, подменяются фикциями, а реальная работа – имитацией, галочками и бумажками.

Не избежал этого, увы, и подход к патриотическому воспитанию детей и молодежи. Понимаете, чтобы правильно воспринимать те страшные события, которые происходили во время Второй мировой войны, чтобы адекватно их оценивать, изучать и извлекать из них уроки для следующих поколений, во главе всего должен стоять человек. Человек, а не инструкции и отчеты. Я, например, всегда говорю своим студентам - нельзя заниматься историей, основываясь на одном лишь разуме. Некоторые вещи попросту невозможно понять, если не прочувствовать их, не попытаться пропустить через себя. Касается это и Холокоста - чудовищной трагедии, одной из самых страшных за все минувшее столетие. Почему она могла случиться – да еще в двадцатом веке, которому прочили славу века торжества гуманизма? Что нам сделать, чтобы такого больше никогда не было? Мы не найдём ответы на эти вопросы, если будем руководствоваться одним лишь холодным рассудком, если в погоне за отчетами и планами будем забывать о человеке и его чувствах.

В Санкт-Петербурге действует музей, посвященный жертвам фашистских концентрационных лагерей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Является ли подход Владимира Матеева следствием нашей всеобщей, повальной бюрократизации - того, что у нас, зачастую, наблюдается дефицит нравственности, искаженность приоритетов? Трудно сказать. Все-таки ни одна инструкция не может запретить человеку, ученому, иметь собственное мнение и нестандартно подходить к тому или иному вопросу. Тем более инструкции меняются - в пятидесятые, например, говорить о трагедии еврейского народа – и о большинстве тяжелых исторических трагедий вообще - запрещалось, а сейчас мы считаем это своей священной обязанностью. Но все же - мнение мнением, а о нравственном восприятии и нравственной оценке забывать нельзя ни в коем случае. Предавать живых - это страшно. Но куда страшнее предавать мертвых.

Напомним: заявление Владимира Матвеева прозвучало 21 января на онлайн-семинаре для заместителей директоров школ Ленинградской области по воспитательной работе. После этого главный раввин Санкт-Петербурга обратился в прокуратуру, чтобы проверить выступление профессора на предмет разжигания межнациональной розни.

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