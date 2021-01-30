Протестующих могли угощать наркотиками: у свидетеля по делу о нападении на полицейских в Петербурге нашли запрещенные вещества

Наркотики нашли в квартире у 23-летнего работника стоматологической клиники. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Пожалуй, одним из самых громких происшествий на митинге 23 января в Петербурге стало нападение на полицейских на Невском проспекте. Виновника стражи порядка задержали той же ночью. А чуть позже попался и мужчина, проходящий свидетелем по этому делу. На днях правоохранители провели обыск на его квартире и были весьма удивлены своей находкой.

Сергей проходит свидетелем по делу о нападении на полицейских. А теперь еще и подозревается в распространении наркотиков. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, дома у 23-летнего Сергея К., который трудится техником в стоматологический клинике, был обнаружен запас наркотиков. На месте полицейские изъяли 7,14 граммов гашиша и 12,6 граммов каннабиса. Эти вещества были как в форме растений в горшочках в специально оборудованном парнике, так и в листьях уже в высушенном виде.

У себя дома мужчина выращивал запрещенные вещества. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

На горе-наркобарона уже завели уголовное дело. Полицейские считают, что своим товаром мужчина мог снабжать протестующих на митинге 23 января.

- Сейчас проверяется версия о том, что сигаретами с зельем угощали и других молодых участников акции, - рассказали в региональном главке. - Полиция устанавливает причастность мужчины к распространению наркотиков среди протестующих.