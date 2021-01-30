Бывшего замглавы Колпинского района Петербурга подозревают в получении многомиллионных взяток

По предварительной версии, деньги Жуков брал за покровительство. Фото: Фото: newskolpino.ru

Полицейские уличили во взятке бывшего заместителя главы Колпинского района Петербурга Алексея Жукова. Как сообщает источник в правоохранительных органах, чиновник получал миллионы за то, что закрывал глаза на нарушения в сфере ЖКХ.

Стражи порядка выяснили: «сотрудничал» Жуков с компанией «Питер-Трейд». От коммерческого директора, действующего в интересах этой фирмы, чиновник получил взятку в размере 7,7 миллионов рублей. Взамен на деньги он должен был стать покровителем компании и беспрепятственно подписывать акты на выполнение работ по санитарному содержанию общего имущества и уборке дворов в Пушкинском и Колпинском районах.

Однако этот «транш» был не единственным. По версии следствия, Жуков брал деньги с «Питер-Трейд» еще как минимум дважды. Суммы также были немаленькие – 13,9 миллионов рублей и 4,6 миллионов. Спектр услуг, которые должен был оказать чиновник, оставался тем же.

По всем трем эпизодам уже заведены уголовные дела. Алексей Жуков находится под домашним арестом.