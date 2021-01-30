Полицейские разыскивают лжевзрывателей из Москвы, которые «заминировали» петербургское метро

По словам "минеров", бомбы якобы спрятала сервисная служба Фото: Олег ЗОЛОТО

Троих неизвестных объявили в розыск после того, как петербургский метрополитен получил электронное письмо о планируемом теракте. Злоумышленники заявили о заминировании подземки. Эту информацию «Комсомолке» подтвердил источник в правоохранительных органах.

Также авторы письма сообщили, что в Северную столицу якобы были направлены два шахида-смертника, для которых уборщики метрополитена спрятали две большие сумки со взрывными устройствами. По словам «минеров», есть и третья бомба, которая ночью была заложена в депо под один из поездов.

Но и это, по словам «взрывателей», далеко не все: еще две бомбы якобы спрятаны в двух электробусах. Авторы сообщения также добавили, что сами они находятся на Украине и будут наблюдать за происходящим из соседней страны.

Однако полицейские быстро выяснили, что на самом деле «минеры» находятся в Москве. Причем, все они не шутники-подростки, а взрослые люди: двое мужчин 61 года и 66 лет и 45-летняя женщина.

- В результате проверки станций метрополитена взрывных устройств не обнаружено. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание лиц, причастных к данной противоправной деятельности, - заявили в полиции.