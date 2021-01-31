Количество заболевщих коронавирусом на 31 января 2021 года в Санкт-Петербурге: заболеваемость продолжает снижаться

Заболеваемость коронавирусом в Санкт-Петербурге продолжает снижаться. Фото: Артем КИЛЬКИН

Северная столица вновь оказалась на «нисходящей кривой» заболеваемости. Так, количество заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге на 31 января 2021 года составило 2 160 человек – на 352 человека меньше, чем было за сутки до этого. Свежие цифры предоставил федеральный оперативный штаб по контролю за распространением инфекции.

- На первом месте по суточному приросту заболевших оказалась Москва – 2 284 человека, - уточнили в оперштабе. – В Санкт-Петербурге количество выздоровевших за сутки – 1437 человек. Количество умерших – 47 человек, на 17 меньше, чем за сутки до этого.

Стабилизировалась ситуация и в соседней Ленинградской области. Там коронавирус выявили у 217 человек – на два случая меньше, чем в предыдущие сутки. Количество выздоровлений – 204. А вот количество летальных исходов осталось неизменным – за сутки в Ленобласти от коронавируса и связанных с ним осложнений скончалось десять человек – столько же, сколько и днем ранее.

Напомним: ранее власти Северной столицы отметили еще ряд ограничений и запретов. Новые правила начали действовать с субботы, 30 января – они включают в себя увеличение максимального количества мест в театрах и кинотеатрах, а также возвращение кафе и ресторанов к круглосуточному режиму работы.