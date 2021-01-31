«Чувствую себя нормально»: Появилось видео с мужчиной, которого в Сети объявили убитым на незаконной акции в Петербурге

Мужчина оказался жив Фото: источник "КП"

В Санкт-Петербурге опровергли смерть 51-летнего участника незаконной акции протеста Валерия Рудзинского, которому стало плохо во время задержания. Мужчина был доставлен в отдел полиции. Позже СМИ сообщили, что в Сети появились сообщения о том, что Рудзинский якобы был убит. Однако мужчина жив и здоров. В распоряжении "КП-Петербург" оказалось видео, на котором Рудзинский передает, что у него все хорошо.

- Валерий Михайлович, пара вопросов, - обращается к задержанному полицейский.

- 51 статья конституции (не свидетельствовать против себя), - отвечает спокойно Рудзинский.

- Это понятно, можно узнать, чувствуете вы как себя?

- Сейчас нормально, - кивает Рудзинский.

Мужчина был объявлен убитыми на незаконном митинге Фото: Артем КИЛЬКИН

- В целом что с вами случилось? - уточняют у него.

- Тащили меня, - делится мужчина.

- В целом, все нормально с вами?

- Да, - подтверждает он.

Рудзинский был задержан на акции в Санкт-Петербурге 31 января. Сейчас он проживает в Ленинградской области, куда приехал из Сургута. По предварительно информации, в своем родном городе он был учредителем "Организации Свидетели Иеговы" в Сургуте. Его ФИО стоит рядом с другими соучредителями в выписке ЕГРЮЛ. Организация была ликвидирована.

Приверженность задержанного идеям "Организации Свидетели Иеговы" "КП-Петербург" также подтвердил источник. Сейчас с мужчиной разбираются сотрудники полиции.

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