«Чувствую себя нормально»: Появилось видео с мужчиной, которого в Сети объявили убитым на незаконной акции в Петербурге

Мужчина оказался жив Фото: источник "КП"
В Санкт-Петербурге опровергли смерть 51-летнего участника незаконной акции протеста Валерия Рудзинского, которому стало плохо во время задержания. Мужчина был доставлен в отдел полиции. Позже СМИ сообщили, что в Сети появились сообщения о том, что Рудзинский якобы был убит. Однако мужчина жив и здоров. В распоряжении "КП-Петербург" оказалось видео, на котором Рудзинский передает, что у него все хорошо.
- Валерий Михайлович, пара вопросов, - обращается к задержанному полицейский.
- 51 статья конституции (не свидетельствовать против себя), - отвечает спокойно Рудзинский.
- Это понятно, можно узнать, чувствуете вы как себя?
- Сейчас нормально, - кивает Рудзинский.
Мужчина был объявлен убитыми на незаконном митинге
Фото: Артем КИЛЬКИН
- В целом что с вами случилось? - уточняют у него.
- Тащили меня, - делится мужчина.
- В целом, все нормально с вами?
- Да, - подтверждает он.
Рудзинский был задержан на акции в Санкт-Петербурге 31 января. Сейчас он проживает в Ленинградской области, куда приехал из Сургута. По предварительно информации, в своем родном городе он был учредителем "Организации Свидетели Иеговы" в Сургуте. Его ФИО стоит рядом с другими соучредителями в выписке ЕГРЮЛ. Организация была ликвидирована.
Приверженность задержанного идеям "Организации Свидетели Иеговы" "КП-Петербург" также подтвердил источник. Сейчас с мужчиной разбираются сотрудники полиции.
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