Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 1 февраля 2021 года: новые поставки вакцины и еще два способа записаться в прививочный пункт

Эпидемия медленно, но верно оступает. Фото: Артем КИЛЬКИН

Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 1 февраля 2021 года не могут не вызывать пусть и сдержанный, но все же оптимизм Так, заболеваемость в Северной столице продолжает медленно, но верно снижаться: по состоянию на текущую дату она составила 2 160 человек – на 352 человека меньше, чем было за сутки до этого.

- В Москве по состоянию на 1 февраля коронавирусом заразилось 2 284 человека, - уточнили в оперативном штабе по контролю за распространением инфекции. – В Санкт-Петербурге количество выздоровевших за сутки – 1437 человек. Количество умерших – 47 человек, на 17 меньше, чем за сутки до этого.

Свежие данные о коронавирусе в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс.Коронавирус"

В Ленобласти коронавирус выявили у 217 человек – на два случая меньше, чем в предыдущие сутки. Количество выздоровлений – 204. А вот количество летальных исходов осталось неизменным десять по состоянию на 31 января и десять по состоянию на 1 февраля.

Есть хорошие новости и на тему массовой вакцинации. Так, в Санкт—Петербург 31 января поступило более 37 000 доз «Спутника V» - по расчетам властей, это позволит закрыть потребность горожан в вакцине и сделать процедуру более доступной. Кроме того, с 1 февраля жителям и гостям Северной столицы стали доступны еще два способа записаться на вакцинацию: теперь это можно будет сделать через виртуальные колл-центры, а также по номеру Единой справочной службы 122.