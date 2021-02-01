Men in Blue: Голливудский актер Уилл Смит пришел на тренировку петербургского «Зенита»

Уилл Смит и футболисты "Зенита" встретились в Дубае. Фото: ФК "Зенит"

Невероятно, но факт: звезда Голливуда Уилл Смит, известный по фантастической серии блокбастеров «Люди в черном», пришел на тренировку к футболистам петербургского «Зенита». Это можно было бы посчитать розыгрышем, но нет, общее фото игроков и членов команды с актером опубликовано в официальных соцсетях клуба.

- Men in Blue. Уилл Смит побывал на тренировке «Зенита», - подписано фото в Инстаграме и телеграм-канале сине-бело-голубых.

Когда именно сделан снимок, на котором актер позирует с игроками и членами тренерского штаба, точно неизвестно. Есть только место – крупный спорткомплекс «Над Аль-Шеба» в Объединенных Арабских Эмиратах, где «Зенит» проводит вторые сборы.

Удивительно, что на снимке с Уиллом Смитом нет Артема Дзюбы, который является большим поклонником супергеройских боевиков. Дзюба, не полетевший на первые сборы из-за коронавируса, буквально вчера присоединился к команде вместе с Андреем Луневым, также имевшим положительный тест на «ковид».

Возможно, что фото с голливудской звездой было сделано еще до их прилета. Отметим, что там же в Дубае Уилл Смит сфотографировался и с бойцом Хабибом Нурмагомедовым.

На втором сборе в Дубае «Зенит» проведет пять товарищеских игр, в том числе с армянскими «Пюником» и «Ноа».