Участник незаконной акции извинился за нападение на полицейских в Петербурге 31 января

Мужчина извинился за нападение на петербургских полицейских во время незаконной акции 31 января Фото: принтскрин видео.

Один из участников несогласованной акции в Санкт-Петербурге, которая состоялась 31 января 2021 года, извинился перед сотрудниками полиции за то, что напал на них. Инцидент произошел на Сенной площади. 32-летний уроженец Архангельска, проживающий в Северной столице, вместе с компанией агрессивно настроенных людей, бросался на правоохранителей, кидал в них снежки, кричал и толкал их в спину.

- В 23 часов 31 января мужчину задержали у дома по проспекту Космонавтов, где он проживает. Участник незаконной акции применил насилие в отношении полицейских, несших службу на территории Сенной площади. Тогда для пресечения противоправных действий в соответствии с законом о полиции, один из сотрудников обнажил табельное оружие, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

В МВД отметили, что действия сотрудников полиции были полностью обоснованными, так как агрессивные люди создали очевидную угрозу здоровью силовика.

Сам же задержанный, оказавшись в отделении, в содеянном признался и извинился перед полицейскими.

- Считаю, что я сделал лишнее - толкнул офицера полиции, - пояснил мужчина.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

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