«Ваш номер в очереди – 20»: «Комсомолка» протестировала новые способы записи на вакцинацию от коронавируса в Санкт-Петербурге

Записаться на вакцинацию от коронавируса теперь можно двумя новыми способами. Фото: Артем КИЛЬКИН

Записаться на вакцинацию от коронавируса в Санкт-Петербурге стало проще. К уже существовавшим способам (позвонить в прививочный пункт напрямую, воспользоваться порталом «Здоровье петербуржца» или сайтом «Госуслуги») добавились еще два – «виртуальные колл-центры» и единый номер 122. «Комсомолка» опробовала обе новинки и делится впечатлениями.

Разговоры о записи на вакцинацию по номеру 122 – единому номеру городской справочной службы – ходили в Санкт-Петербурге еще с конца прошлого года. Но тогда все застопорилось из-за технических ограничений. Решить их удалось только к февралю 2021, но скажем прямо – ожидание того стоило.

Новая система работает без сбоев и проволочек. Фото: Олег ЗОЛОТО

Хотя поначалу все выглядело не так радостно. «Ваш номер в очереди – 20» - сообщил бесстрастный механический голос после того, как мы набрали на телефоне нужную комбинацию (*4, если что). Мы настроились было на долгое ожидание, но… очередь «рассосалась» ровно за шесть минут. Даже чай не успел завариться.

Дальше все пошло по накатанной. Оператор уточнил, в каком именно районе нам хотелось бы записаться на прививку, попросил заранее приготовить паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Правда, потом возникла заминка: оказалось, что в выбранном районе талончики на вакцинацию отсутствуют вообще – как и в двух соседних. А там, где талончики есть, можно записаться лишь на 5 или 8 февраля – а то и на более поздние даты. Как бы то ни было, к самой механике процесса нареканий не возникло – позвонить по единому номеру действительно оказалось намного быстрее и удобнее, чем вручную отслеживать талончики или обзванивать прививочные пункты наугад.

Такая же картина повторилась и в «виртуальном колл-центре» - их мы для чистоты эксперимента обзвонили несколько. Очередей нет, записывают быстро (туда, где есть номерки) и без проволочек. Даже имея желание, не придерешься.

В будущем в Санкт-Петербурге планируют открыть еще несколько прививочных пунктов и запустить мобильные прививочные бригады. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Что же касается нехватки талончиков в разных районах города, то и эта проблема сейчас успешно решается.

- Ситуация нормальная, - объяснили «Комсомолке» в пресс-службе городского комитета по здравоохранению. – Действительно, из-за того, что в городе наблюдалась нехватка вакцины, в некоторых поликлиниках сформировалась достаточно большая очередь на вакцинацию на февраль. Но мы над этим работаем: в ближайшее время все, кого записывали «на отложенный срок», получат конкретные даты вакцинации.

Кроме того, в Санкт-Петербурге усовершенствовали запись через портал «Здоровье петербуржца»: раньше он позволял обратиться за дозой «Спутника V» только в ту поликлинику, к которой человек прикреплен, теперь это ограничение сняли. Вдобавок в ближайшее время в городе добавятся еще прививочные пункты, и начнут работать мобильные бригады. Обсуждается также вопрос с организацией большого прививочного пункта для сотрудников предприятий на базе конгрессно-выставочного комплекса «Ленэкспо». Правда, когда именно он появится, пока не известно – но, скорее всего, это вопрос ближайших недель.