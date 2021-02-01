Рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Петербурге в феврале возглавили IT-разработчики

Больше всего в Петербурге готовы платить айтишникам. Фото: Олег ЗОЛОТО

Чтобы жить хорошо, средний петербуржец хочет получать 176 тысяч рублей в месяц, как гласит последнее исследование, проведенное в январе 2021 года. Увы, но это примерно втрое ниже, чем есть сейчас. Однако в городе имеются и высокооплачиваемые вакансии, на которых можно зарабатывать куда больше, чем в мечтах.

- Одну из самых высоких зарплат традиционно предлагают специалистам из сферы IT. Например, Backend-разработчик с опытом работы от трех лет может зарабатывать до 250 000 рублей в месяц, - сообщает пресс-служба сервиса по подбору персонала «Работа.Ру».

При этом сохраняется тренд на «удаленку» и будущий сотрудник сможет сам выбрать, как работать — из дома или в офисе.

Но, цифры если и впечатляют, то не слишком. Так, осенью 2020 года в городе были вакансии с зарплатой до 600 тысяч рублей. Столько обещали главе отдела разработки программного обеспечения в сфере «Информационные технологии, системная интеграция, интернет»

От 300 до 500 тысяч мог получать хирург-стоматолог, занимающейся имплантацией. А сейчас стоматологу-кераммисту, изготавливающему коронки для имплантов обещают лишь до 150 тысяч. Впрочем, все же это разная работа.

В январский рейтинг вакансий также вошли: менеджер по недвижимости (от 180 тысяч рублей); директор филиала транспортной компании с опытом от пяти лет (до 150 тыс.руб.); геодезист (100-120 тыс.руб.) и мастер-электромонтажник на разъездную работу (от 100 тысяч).

Напомним, что средняя зарплата в Петербурге в 2020 году составляла чуть выше 66 тысяч рублей.