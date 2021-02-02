В Петербурге спасли прожорливого кота, проглотившего иголку

Если бы хозяйка обратилась к ветеринарам чуть позже, итог мог быть плачевным Фото: из архива героя публикации

В Петербурге ветеринары спасли прожорливого кота по кличке Батон. Очаровательный питомец Алисы Боярко съел лишнего, а именно: проглотил иголку с ниткой, когда его хозяйка вышивала.

Алиса и ее питомец Батон Фото: из архива героя публикации

- Я вдруг услышала странные звуки – Батон внезапно начал причмокивать. И тут я посмотрела на место, куда буквально минуту назад положила иголку. Ее там не было, - рассказывает девушка корреспонденту «КП». – Я сразу сгребла его в охапку и побежала к ветеринару. Подумала, что лучше проверю его, и если все нормально, просто потом получше поищу иголку.

Рентген показал, что кот действительно умудрился проглотить иголку Фото: СОЦСЕТИ

Чутье Алису не подвело. Когда врачи сделали котику рентген, на снимке была отчетливо видна внушительных размеров иголка, которая мирно покоилась в желудке мурлыки. Котик же все это время искренне недоумевал, зачем сюда притащили. Ведь никакой боли он в тот момент не чувствовал.

Операция по извлечению иголки длилась около получаса Фото: из архива героя публикации

- Ему просто очень повезло, - поясняет ветврач Городской ветеринарной клиники Дарья Добшикова. – Во-первых, иголка не была слишком острой, во-вторых, хозяйка очень быстро сориентировалась и привезла его к нам. Если бы времени прошло больше, могло быть что угодно. Как вариант: иголка проколола бы стенку желудка, начался перитонит, и котик мог погибнуть.

Дарье Добшиковой часто приходится доставать из желудков животных инородные предметы Фото: из архива героя публикации

Чтобы спасти мохнатого «шпагоглотателя», врачи экстренно забрали его на операцию. Спустя полчаса из желудка батона ветеринары достали иголку длиной 3 с половиной сантиметра. При ней была та самая злополучная нитка.

После операции "шпагоглотателю" пришлось сесть на диету и ездить на капельницы Фото: из архива героя публикации

- Вообще это очень редкий случай, - говорит Дарья. – Обычно животные глотают только нитки. Но дело в том, что у котов на языке ворсинки. И, видимо, нитка зацепилась за них и потащила за собой иголку. А выплюнуть все это котик не смог.

"Шпага" оказалась немаленькой, по сравнению с размерами желудка кота Фото: из архива героя публикации

После операции на Батона надели попону и отправили домой. По словам хозяйки, первые два дня котик был в стрессе и постоянно прятался.

- Я возила его на капельницы, кормила, как доктор прописал - паштетами и специальным кормом, - говорит Алиса. – И за несколько дней он поправился. Сейчас уже активный, играет, бегает. Если честно, я уж думала, что не буду больше вышивать. А сейчас решила, что просто стану внимательнее смотреть за вещами. И за Батоном, разумеется.