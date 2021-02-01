Власти Санкт-Петербурга намекнули на новое снятие ограничений по коронавирусу в феврале

Смольный не исключил новой отмены ограничений по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Власти Санкт-Петербурга назвали сроки очередного снятия ограничений по коронавирусу. Оказалось, это может произойти в наступившем феврале. Напомним, с 30 января 2021 года в Северной столице уже вступил в силу целый пакет смягчений. Однако там, к примеру, все еще содержится запрет на работу фуд-кортов и фуд-плейсов в торговых центрах. В Смольном признают, что эта и другие ограничительные меры «больно ударяют по бизнесу».

- Надо смотреть за положительной динамикой. Нам нужно уменьшение числа госпитализаций, увеличение числа выздоровевших. Плюс нам надо дать оценку тем действиям, которые мы уже предприняли. Ориентировочно, это 2-3 недели. Будем основываться на показания Роспотребнадзора. Очевидно, что в середине февраля, может быть даже ближе к концу, какие-то новые меры в сторону смягчения предпримем. Но только если позволит эпидситуация, - сообщил Александр Ситов, первый замглавы комитета по промышленной политике и инновациям, в эфире телепрограммы «Петербург против коронавируса».

Добавим, что губернатор Северной столицы осудил участников несанкционированной акции протеста, которая прошла в минувшее воскресенье, 31 января. Александр Беглов назвал действия «гуляк» безответственными и эгоистическими. Тем временем ученые рассказали «КП», как именно протестующие могут повлиять на развитие пандемии.

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