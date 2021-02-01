Смольный о снятии ограничений по коронавирусу в Санкт-Петербурге: «Будет три или четыре этапа»

В Смольном поделились конкретикой анонса очередного снятия ограничений по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге анонсировали новый этап отмены "коронавирусных" ограничений. По словам заместителя председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситова, если позволит ситуация, он начнется уже в конце февраля.

- На данный момент у нас все достаточно стабильно, - констатировал Ситов в разговоре с журналистом "КП-Санкт-Петербург". - Заболеваемость снижается, количество свободных коек постепенно растет. Поэтому есть возможность планировать дополнительные послабления.

Действующих ограничений на сегодняшний день осталось немного, однако, по словам Ситова, речь о том, чтобы отметить все и сразу, не идет. Окончательный выход Санкт-Петербурга из "особого" режима, скорее всего, займет больше месяца.

- Возможно, будет три или четыре этапа, - объяснил собеседник издания. - В рамках первого этапа планируется открыть детские развлекательные центры, увеличить количество людей в экскурсионных группах в музеях и, возможно, разрешить работать фудкортам. В последнюю очередь откроются ночные клубы и увеличится до 100 % заполняемость залов в кинотеатрах, театрах, цирках и других учреждениях культуры.

Все это, впрочем, опять же проговаривается с одним условием: ни одно послабление не должно серьезно повлиять на ситуацию с эпидемией. Поэтому количество и длительность этапов могут измениться в зависимости от текущей картины дня.