Вячеслава Малафеева атаковала жуткая бессонница после выздоровления от коронавируса

Жена Малафеева сообщила о безумной бессоннице у мужа после выздоровления от коронавируса. Фото: instagram.com/malafeeva_ekaterina

Жена легенды «Зенита» Вячеслава Малафеева рассказала о жутких последствиях коронавируса у мужа. Напомним, ранее бывший вратарь петербургского клуба и сборной России угодил в больницу из-за заражения инфекцией. У Малафеева даже диагностировали серьезное поражение легких, хотя, казалось бы, спортивная закалка не должна дать сбой.

И вот, спустя неделю после выписки, экс-голкипер невольно познал «все прелести» реабилитации. Как пишет его супруга Екатерина в Instagram, мужа атаковала бессонница.

- Обратимы ли последствия ковида? Вроде миновала эта страшная болезнь, и муж вернулся домой. Но все, как в страшном сне. Его мучают безумные бессонницы, я сама вместе с ним не сплю. У мужа – это конкретно последствия «короны», - делится Ектерина со своими подписчиками.

Добавим, что недавно Вячеслав Малафеев принял нелегкое решение отправить свою дочь в реабилитационную клинику. В прошлом году 17-летнюю Ксению поймали на сбыте наркотиков.