Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 2 февраля 2021 года: «Инфекционные» итоги января и анонс очередной отмены ограничений

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 2 февраля 2021 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» собрала все последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро вторника, 2 февраля 2021 года. За минувшие сутки в Северной столице выявили инфекцию еще у 1842 человек. Эпидситуация улучшается ежедневно, поэтому власти приняли решение вернуть к плановой работе три стационара. Радуют и темпы вакцинации. Для наглядности – прирост привитых от коронавируса горожан составил больше 1 тысячи процентов за прошедший январь.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге врачи выявили COVID-19 у 335 958 человек. Умерли от инфекции 9786 горожан (+53 за сутки), а выздоровели 231 759 (+1273), - передают свежие данные в Оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

Смольный не стесняется открыто говорить уже про вероятность новой отмены ограничений, хотя предыдущее «смягчающее» постановление вышло только недавно, 30 января. Теперь же власти вместе с Роспотребнадзором не исключают, что новые послабления грядут в середине-конце февраля. «КП» узнала, что сначала чиновники откроют детские центры и, возможно, фуд-корты.

Журналисты «Комсомолки» взялись протестировать на себе все способы записи на вакцинацию от коронавируса в Северной столице. Их сразу пять – звонок в прививочный пункт, порталы «Госуслуги» и «Здоровье петербуржца», виртуальные колл-центры и единый номер 122. Забегая вперед, придраться почти не к чему – подробнее в нашей статье.

Координационный совет по борьбе с COVID-19 подвел «коронавиурсные» итоги января в Санкт-Петербурге. Из примечательного – количество больных инфекцией снизилось на 34% за месяц, число выздоровевших увеличилось почти на 7%, а статистика по умершим резко улучшилась.

В Ленобласти ситуация по пандемии, безусловно, на порядок лучше. Однако в 47-м регионе приостановили вакцинацию от коронавируса из-за нехватки доз прививки. За прошлый день в области заболели 216 человек (30 917 всего). Выздоровели 27 987 (+167) жителей региона, а умерло 432 (+5).