Что происходит в «Зените»: последние новости на 2 февраля 2021 года

"Комсомолка" узнала, что происходит в "Зените" к 2 февраля 2021 года, пока команда тренируется в Дубае. Фото: ФК "Зенит"

«Зенит» начал второй тренировочный сбор в Дубае в рамках подготовки к возобновлению чемпионата России сезона 2020/2021. К счастью, к команде присоединились форвард Артем Дзюба и вратарь Андрей Лунев, которые ранее остались дома из-за заражения коронавирусом. На избавление от инфекции футболистам понадобилось больше 2 недель.

- Очень соскучился по ребятам, по футболу. Без футбола свою жизнь не представляю. По крайней мере сейчас – может быть, когда-то это и изменится. Впереди еще две тренировки. Нужно нагонять, наверстывать упущенное, - обратился к фанатам Дзюба, после чего поблагодарил своих лечащих врачей.

Узнали звездного гостя "Зенита" в центре? Фото: ФК "Зенит"

Новый сбор стартовал, а вместе с ним и интенсивные силовые тренировки в тренажерном зале. Удивительно, что там сине-бело-голубые почти в полном составе пересеклись с голливудским актером Уиллом Смитом. Звезда сфотографировалась с командой, после чего ребята перекинулись с кумиром парой приятных слов.

- Настоящая легенда, - поделился эмоциями от встречи с суперзвездой Малком в интервью пресс-службе «Зенита». - Никогда бы не подумал, что однажды смогу стать свидетелем этого момента, я никогда этого не забуду!

Расписание матчей на втором сборе в Дубае. Фото: ФК "Зенит"

Стало известно, что команда проведет пять матчей на втором сборе. Имена соперников уже появились. Именитых клубов там нет, что логично для сборов, тем более в разгар пандемии. 4 февраля зенитовцы встретятся сразу с двумя командами – «Араратом» и «Ноа» из Армении. 9-го числа петербуржцы сыграют против сборной Иоарднии, а 12-го – со сборной Узбекистана и «Пюником» из Еревана.

- Провели втягивающее вечернее занятие, чтобы со следующего дня начать работать в полную силу. По планам у нас здесь три игровых дня, - передают слова главного тренера Сергея Семака на официальном сайте клуба.

Что касается травмированного в прошлом товарищеском матче Сердара Азмуна, то с его здоровьем пока не все ясно. Нюансы покажет скорое обследование МРТ.